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韓裔媽的苦惱…5歲兒午餐盒被老師說：噁心、味道臭

記者胡玉立／即時報導
韓裔媽在社群媒體發文，指為5歲兒子準備午餐便當，卻被老師以味道噁心為由，制止她再這麼做。(示意圖，Getty Images)
韓裔媽在社群媒體發文，指為5歲兒子準備午餐便當，卻被老師以味道噁心為由，制止她再這麼做。(示意圖，Getty Images)

社群媒體Reddit有位34歲韓裔媽媽發文，指她為5歲兒子準備午餐便當帶去學校，卻被學前班老師以味道噁心為由，悍然制止她再這麼做。這位媽媽的苦惱，很快引發熱議，還有人直言，老師根本就是「種族歧視」。

這位韓裔媽媽是在”AITA”（「我是不是那個混蛋」）Reddit附屬專區發文，但未明說她的確切位置。她寫道，「今天我從學校接回兒子，幾小時後，我接到老師電話，老師顯然完全不想讓自己聽起來很友善，她以極粗魯惱怒的語氣告訴我，別再給我兒子帶那種『既噁心又不合適』的午餐了，會讓其他學生分心，氣味也很難聞。」

這位媽媽表示，她非常震驚，因為之前與老師一直保持友好關係；「我告訴老師，非常感謝她的擔心，但我不會突然徹底改變我兒子的午餐，如果其他學生因他的用餐而『分心』，那不是我的錯。然後結束了與老師的電話。」老師眼見電話溝通未果，很快再發電郵給這位母親，表示無法接受她的回答，孩子的午餐「太不合適，不能再帶到學校」。

這位媽媽強調：「兒子喜歡什麼對我來說很重要，我希望他喜歡我的午餐。」至於她到底為兒子帶了什麼午餐？她說明如下：芹菜條、藍紋奶酪、山羊奶酪、韓式泡菜、韓國午餐肉、用辣醬醃製的辛辣多力多滋薯片。

這位媽媽向網路社群徵求意見，希望既兼顧兒子的午餐喜好選擇，並維持與老師的友好關係。許多人針對老師的行徑，表達壓抑不住的怒火。

有人建議直接將此事報告校長，並說：「老師對食物的評語是種族主義，太不適合在學校教書。」還有一位學前班老師表示，「像這樣的老師和學校都越界了。當前有許多家庭都在苦苦掙扎，我很高興我的學生有飯吃。」

另一則評論獲得逾千名網友力推，內容建議：「這位媽媽應該詢問校長，是否自己需要將問題上報給學校董事會，或校長會否同意親自處理此事。校長理當給個答復。」同一則評論指出：「老師可以認為食物很噁心，那是她的個人意見。但在2023年，這位老師應該按耐住自己愚蠢的意見；因為它充斥著巨大的壞蘋果種族歧視氣息。」

種族歧視 社群媒體 韓裔

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