平衡與長壽有關 你能通過10秒平衡測試嗎？

平衡訓練是一項重要但常被忽視的技能，它會影響我們的壽命和生活品質。Getty Images

平衡訓練是一項重要但常被忽視的技能，約從40歲開始，它會影響我們的壽命和生活品質。一個巴西團隊在去年6月進行一項研究發現，在接受測試的1700名老年人中，20%的人不能用一條腿平衡站立10秒鐘或更長時間；而這種無法平衡站立的情況，與10年內因任何原因的死亡風險有關。

如果你已嘗試過單腿站立測試（安全起見，附近最好有一堵牆或一把椅子），但沒有通過，也不用驚慌，現在開始進行平衡訓練永遠不會太遲；如果通過了10秒鐘測試，但已年過50，同樣可以持續進行這項訓練。

10秒測試結果告訴我們什麼？

跌倒是全球意外傷害死亡的第二大原因，但不像檢查血壓與脈搏，醫生沒有一個簡單方法來檢查平衡感。在這個不到一分鐘就能完成的測試中，每個人有三次機會用任何一條腿做10秒鐘的單腿站立。史丹福大學 教授邁爾斯(Jonathan Myers)說，在該研究中，五分之一的人無法做到。

邁爾斯說，隨著年齡的增長，肌力和平衡感都會退化，而這會導致身體虛弱；在人口高齡化的今天，虛弱是個真正的大問題。

哈佛大學醫學 教授利普茲(Lewis Lipsitz)說，平衡問題可能由各種因素引起，其中多數與年齡有關。例如視力受到白內障影響，或者從腳到大腦的神經傳遞訊號變慢，都使得平衡更加困難。

利普茲說，有一種人不出門、不走路、不運動，也不做平衡訓練，他們變得越來越虛弱；而肌肉 無力正是跌倒的另一個重要危險因素。

增強平衡的活動

平衡訓練與力量訓練是相輔相成的。腿部、臀部、腳部和核心部位的肌肉越強壯，平衡能力就越強。平衡能力可以透過太極拳或瑜伽來提高，但重量訓練、舞蹈、攀岩或有氧運動也是鍛鍊平衡能力的好方法。

佛羅里達大學運動學系教授塞德勒(Rachael Seidler)說，如果只是在平地上行走，沒有側向的動作，無法有效改善平衡能力。塞德勒說，如果想提高平衡能力，可以從幾個特定的訓練中得到最大的好處；幸好多數平衡訓練不需要任何特殊設備，可以在家裡開始，但一定要先與醫生商量，並在身邊準備一把椅子，以便感到不穩定時可以抓住。