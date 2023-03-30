我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

平衡與長壽有關 你能通過10秒平衡測試嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
平衡訓練是一項重要但常被忽視的技能，它會影響我們的壽命和生活品質。Getty Images
平衡訓練是一項重要但常被忽視的技能，它會影響我們的壽命和生活品質。Getty Images

平衡訓練是一項重要但常被忽視的技能，約從40歲開始，它會影響我們的壽命和生活品質。一個巴西團隊在去年6月進行一項研究發現，在接受測試的1700名老年人中，20%的人不能用一條腿平衡站立10秒鐘或更長時間；而這種無法平衡站立的情況，與10年內因任何原因的死亡風險有關。

如果你已嘗試過單腿站立測試（安全起見，附近最好有一堵牆或一把椅子），但沒有通過，也不用驚慌，現在開始進行平衡訓練永遠不會太遲；如果通過了10秒鐘測試，但已年過50，同樣可以持續進行這項訓練。

10秒測試結果告訴我們什麼？

跌倒是全球意外傷害死亡的第二大原因，但不像檢查血壓與脈搏，醫生沒有一個簡單方法來檢查平衡感。在這個不到一分鐘就能完成的測試中，每個人有三次機會用任何一條腿做10秒鐘的單腿站立。史丹福大學教授邁爾斯(Jonathan Myers)說，在該研究中，五分之一的人無法做到。

邁爾斯說，隨著年齡的增長，肌力和平衡感都會退化，而這會導致身體虛弱；在人口高齡化的今天，虛弱是個真正的大問題。

哈佛大學醫學教授利普茲(Lewis Lipsitz)說，平衡問題可能由各種因素引起，其中多數與年齡有關。例如視力受到白內障影響，或者從腳到大腦的神經傳遞訊號變慢，都使得平衡更加困難。

利普茲說，有一種人不出門、不走路、不運動，也不做平衡訓練，他們變得越來越虛弱；而肌肉無力正是跌倒的另一個重要危險因素。

增強平衡的活動

平衡訓練與力量訓練是相輔相成的。腿部、臀部、腳部和核心部位的肌肉越強壯，平衡能力就越強。平衡能力可以透過太極拳或瑜伽來提高，但重量訓練、舞蹈、攀岩或有氧運動也是鍛鍊平衡能力的好方法。

佛羅里達大學運動學系教授塞德勒(Rachael Seidler)說，如果只是在平地上行走，沒有側向的動作，無法有效改善平衡能力。塞德勒說，如果想提高平衡能力，可以從幾個特定的訓練中得到最大的好處；幸好多數平衡訓練不需要任何特殊設備，可以在家裡開始，但一定要先與醫生商量，並在身邊準備一把椅子，以便感到不穩定時可以抓住。

肌肉 史丹福大學 醫學

上一則

預防認知衰退 了解補腦飲食的4大天王

延伸閱讀

大學生辦變裝秀助同性戀 遭禁

大學生辦變裝秀助同性戀 遭禁
因應是否歧視亞裔群體等調查 維州費郡公校高薪聘華府律師

因應是否歧視亞裔群體等調查 維州費郡公校高薪聘華府律師
纏訟5年 休城學區放棄與州府官司

纏訟5年 休城學區放棄與州府官司
維州檢察長批費郡Cooper初中涉種族歧視

維州檢察長批費郡Cooper初中涉種族歧視

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
Erewhon 以其極其昂貴的雜貨聞名，像是要價25元的麵包、17元的「Hailey Bieber美肌冰沙」和200元的會員年費。取自Erewhon網站

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

2023-03-28 10:16
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，全美有6600萬民眾每個月領取社安金支票，拜登總統伉儷也包括在內。（Getty Images）

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

2023-03-27 12:30
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
田州小學槍案／9歲的她 拚命拉警報救同學卻遭槍殺

田州小學槍案／9歲的她 拚命拉警報救同學卻遭槍殺
限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀