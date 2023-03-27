清除地毯污漬、異味 家事專家傳授5妙招

清理髒污的地毯，只要方法正確，不難讓家中地毯看起來像新的一樣。Getty Images

想要清理髒污的地毯時，多數人都認為唯一的方法是請專業的地毯清潔人員來讓地毯恢復原貌，但事實並非如此。家事網站Real Homes專欄作者瑪荷妮(Beth Mahoney)說，她的實際經驗是，只要方法正確，不難讓家中地毯看起來像新的一樣。

以下是瑪荷妮分享的地毯清潔小妙招：

1. 用小蘇打(baking soda)除去異味

如果地毯已經能聞到臭味，那麼這個方法真的是根救命稻草；它既快又簡單，而且超級省錢。需要做的只是在地毯上撒上一層小蘇打（亞馬遜 的Arm & Hammer是瑪荷妮的最愛），然後輕輕地用刷子刷，在使用吸塵器吸去粉末前靜置30分鐘左右。瑪荷妮說，對於除去寵物的氣味，這招十分有效。

2. 擦拭就好，不用搓揉

瑪荷妮說，這或許不算甚麼訣竅，但仍是個必要的好方法。對於處理水溶性污漬（例如泥土、血跡或咖啡 ），最好的方法是拿一塊乾淨的布，滴幾滴白醋在溫水中，將布浸濕後擦拭污痕。瑪荷妮說，Heinz的多用途清潔醋是她的首選，可以在亞馬遜網站上找到它。她並強調，無論如何都不要去搓揉地毯，因為會將把污漬更深入地毯纖維裡；只要輕輕按壓污漬，從外到內慢慢擦拭即可。

3. 用熨斗輕鬆地去除蠟質

地毯清潔的「珠穆朗瑪峰」，便是清除燭蠟這項看似乎幾乎不可能完成的艱巨任務。瑪荷妮說，有一次她不小心將蠟燭打翻在暖氣管上，沒注意蠟融化後滴落在地毯上，當時她嚇壞了，以為房東會因此扣她的押金。幸好一個朋友知道將地毯除蠟的方法，瑪荷妮說，「它確實有效」。

方法不難，需要做的就是讓蠟變硬，不要試圖在蠟還熱的時候清理它，否則只會使它進一步擴散；等到蠟變硬時，拿一塊抹布蓋住，再用熨斗低溫 熨燙它，蠟便會轉而附著在抹布上。清除地毯上的蠟，就是這麼簡單。

蒸氣拖把使用簡單，不但可以殺死99.9%的細菌，還有除臭的功能。取自Amazon網站

4. 用蒸氣拖把為地毯除臭

瑪荷妮說，自從多年前她買了第一個多用途蒸氣拖把（類似亞馬遜網站的PurSteam）後，就完全迷上了用蒸氣清潔地板。這款蒸氣拖把使用起來快速、簡單，不但可以殺死99.9%的細菌，還有除臭的功能。瑪荷妮提醒說，購買蒸氣拖把前，先確認能夠用在地毯上，因為它設計的功能並不是為了清潔地毯。

5. 用酒精清除指甲油

在地毯上打翻一瓶指甲油？瑪荷妮說，她在上大學時便曾發生過這樣的慘事，她不得不出錢為宿舍更換地毯。每個人碰到這個情況，第一個念頭可能是「地毯毀了」；但瑪荷妮說，其實只要滴上少量的消毒酒精（例如亞馬遜品牌Solimo），也許就能挽救它。等指甲油變乾後盡量將它剝落，再用紙巾沾上酒精，輕輕擦拭污漬即可。瑪荷妮說，真希望自己當年就知道這個方法，便可省下不少錢。