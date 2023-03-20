出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

澳洲 消費者組織「選擇」（Choice）建議，洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。

為甚麼使用超過六年，也是汰換的原因？因為修理太貴，不划算。「選擇」的專家群說，正面開關的洗衣機超過12年以後，頂部開關的，滿7年以後，即使是小毛病，換新可能比修理還便宜。也因此，洗衣機最好經常保養，清潔。

第二種情況是，洗衣的時候，經常移動、轉圈，位置變動的兩大原因則是失去平衡，或吸震器壞掉了。如果只是震動得很厲害，可能是底盤四腳不平衡，重新調整一下接觸地板的高度，或用橡膠墊墊平，也可移到靠牆壁的角落，看看可否改善。

第三種情況是噪音越來越大，出現這問題的話，儘快找專人修理，修不好的話，表示機器改換了。

第四種情況是漏水，這是該汰換的最明顯跡象。漏水也有不同情況，如果是水管沒接好，水龍頭沒關緊，問題倒不嚴重。如果是硬幣或鑰匙掉進洗衣機的滾筒，把外層滾筒戳破洞，因而漏水，那就更要注意了。

第五個換機跡象是洗好的衣服蘸到鏽斑，原因可能是滾筒已經破損。濕衣服放在裡面太久，也會出現鏽跡。可讓機器空洗一兩回，看看能不能把滾筒表面的鏽除掉。專家伊瑞戴爾（ Ashley Iredale）說，如果衣服上面還是會有鏽汙，那「你的洗衣機該告老還鄉了。」

第六個換新契機跟機器本身無關，而是你的人生境況改變，例如，本來單身，每周動用洗衣機一兩次的，變成小家庭還有新生兒甚至雙胞胎，每天光是尿布就一大堆，洗衣機的負荷量變大了，「能耐」自然也要跟上。從正面開關的較貴，但較省電省水。從頂部開關的較便宜，但用水量較大。