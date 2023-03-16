我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甚麼都在漲 不過這7類食品漲最兇

我撞死人需要錢…AI「擬真兒子聲」騙走老夫妻2萬元

清潔消毒超有效的漂白水 打開瓶蓋前先做這一動作

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
漂白水使用前，最好在瓶子貼上標有日期的標籤，或用黑色簽字筆直接將日期寫在瓶身上。Getty Images
漂白水使用前，最好在瓶子貼上標有日期的標籤，或用黑色簽字筆直接將日期寫在瓶身上。Getty Images

需要把家裡徹底打掃乾淨的時候，許多人可能會先想到使用漂白水，特別是這些「清潔」工作，實際上是「消毒」。洗碗精和其他清潔劑可以去除污垢和碎屑以及一些細菌，但漂白水則是一種消毒劑，它可以殺死表面的細菌、病毒和其他微生物，有人發現它對垃圾桶、廚房水槽、馬桶和貓砂盆等會發臭的東西特別有效。

當然，使用漂白水可能會有點「麻煩」，這個麻煩實際上指的是「危險」。在使用漂白水時，最好先做幾件事，以確保使用安全。第一是，在使用漂白水之前將它稀釋；並在使用漂白水之後，用肥皂和水充分沖洗雙手。

為什麼要在漂白劑瓶上寫上日期？

漂白水的使用期限，各家說法不一，約為三個月至一年，但這是一個很大的區間，可折衷採用斯克里普研究所(Scripp’s Research Institute)估計的六個月時間。因為一年後，漂白水的消毒效果將會降低20%；最後它的功效將完全消失，成為普通的鹽水。

所以在漂白水剛買回家時，在瓶子貼上標有日期的標籤，或用黑色簽字筆直接將日期寫在瓶身上，是知道漂白水何時過期的最簡單方法。當它完全失去功效時，便可安全地將漂白水沖進馬桶或與大量清水一起沖入下水道。

上一則

紅龍蝦終於推出「無盡龍蝦」 雖然只有一天…但免費

下一則

甚麼都在漲 不過這7類食品漲最兇

延伸閱讀

奢侈生活曝光 中國富商郭文貴被捕 住家有一只鑲嵌紅木馬桶

奢侈生活曝光 中國富商郭文貴被捕 住家有一只鑲嵌紅木馬桶
紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓

紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓
維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是冬季進補佳品

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是冬季進補佳品
紅寶石公主號逾300人嘔吐腹瀉 疑染諾羅病毒

紅寶石公主號逾300人嘔吐腹瀉 疑染諾羅病毒

熱門新聞

好市多因商品優質、價格優惠而廣受喜愛，但由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。取自Shutterstock

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

2023-03-10 11:18
根據顧客反應及理財網站查證，有幾項商品在好市多其實賣得比較貴。取自Shutterstock

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

2023-03-15 10:51
不要小看1萬元，若投資得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大。取自pexels

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

2023-03-13 11:06
艾迪森(右)卻認為老年人很無聊，他的朋友年紀都在40上下。取自Eddison Wordplay網站

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

2023-03-09 10:44
越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

2023-03-08 11:15
菲力牛排往往是菜單上價格最貴的，並經常被顧客點到。Getty Images

菲力、A5和牛不稀奇 學點這幾種被忽略的牛排吧

2023-03-10 11:41

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保
舊照驚見王祖賢齊秦同框 「美到不可方物」

舊照驚見王祖賢齊秦同框 「美到不可方物」