清潔消毒超有效的漂白水 打開瓶蓋前先做這一動作

漂白水使用前，最好在瓶子貼上標有日期的標籤，或用黑色簽字筆直接將日期寫在瓶身上。Getty Images

需要把家裡徹底打掃乾淨的時候，許多人可能會先想到使用漂白水，特別是這些「清潔」工作，實際上是「消毒」。洗碗精和其他清潔劑可以去除污垢和碎屑以及一些細菌，但漂白水則是一種消毒劑，它可以殺死表面的細菌、病毒和其他微生物，有人發現它對垃圾桶、廚房水槽、馬桶和貓砂盆等會發臭的東西特別有效。

當然，使用漂白水可能會有點「麻煩」，這個麻煩實際上指的是「危險」。在使用漂白水時，最好先做幾件事，以確保使用安全。第一是，在使用漂白水之前將它稀釋；並在使用漂白水之後，用肥皂和水充分沖洗雙手。

為什麼要在漂白劑瓶上寫上日期？

漂白水的使用期限，各家說法不一，約為三個月至一年，但這是一個很大的區間，可折衷採用斯克里普研究所(Scripp’s Research Institute)估計的六個月時間。因為一年後，漂白水的消毒效果將會降低20%；最後它的功效將完全消失，成為普通的鹽水。

所以在漂白水剛買回家時，在瓶子貼上標有日期的標籤，或用黑色簽字筆直接將日期寫在瓶身上，是知道漂白水何時過期的最簡單方法。當它完全失去功效時，便可安全地將漂白水沖進馬桶或與大量清水一起沖入下水道。