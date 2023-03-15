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最後悔入手的家電？過來人點名這2款：簡直是垃圾

聯合新聞網／ 即時報導
家用電器百百種，入手前務必三思，以免買錯後悔。示意圖。（取材自pexels）
家用電器百百種，入手前務必三思，以免買錯後悔。示意圖。（取材自pexels）

家用電器百百種，買對了能讓生活更便利，買錯了不僅浪費錢也占空間，因此入手前務必三思。有網友問「買過最後悔的家用電器是哪一個？」，引發網友熱烈討論。

發文的網友表示，最近有添購家電的需求，但礙於預算有限，不能什麼都買，於是詢問大家有沒有買過什麼家電入手後沒用過幾次，或者發現不太好用而感到後悔的，希望可以有個參考依據以免自己買錯東西。

許多網友點名麵包機，「買過最後悔家電」榜上有名。（取材自推特）
許多網友點名麵包機，「買過最後悔家電」榜上有名。（取材自推特）

貼文曝光後，許多網友熱烈討論，綜觀回覆內容，多數人點名麵包機，「麵包機+1，我買壓吐司那個，用沒幾次」、「麵包機…我老婆已經好幾年沒做麵包了」、「麵包機，自己隨便弄免揉麵包都比麵包機好吃」、「麵包機，需要準備的材料一堆，我不如去買一條現成的」、「鬆餅機、烤吐司機，養蟑螂的垃圾家電」。

掃地機器人多次被網友認為沒有想像中好用。（取材自irobot.com.）
掃地機器人多次被網友認為沒有想像中好用。（取材自irobot.com.）

同時，掃地機器人也多次被網友提起，「掃地機器人買了三台，結果老婆都找清潔公司來掃」、「掃地機器人，住大樓空間不大，自己掃比較快」、「掃地機對家裡東西多的人來說根本是垃圾」、「掃地機器人不適合地上放一推雜物的人」。

另外，網友們對於洗碗機的評價也是正反兩極，有人說「洗碗機完全洗不乾淨」、「洗碗機小家庭真的沒需要」，不過也有人表示「洗碗機怎麼會洗不乾淨？我老婆潔癖是精神病等級的，她都覺得洗得很乾淨了」、「洗碗機好用，寒流來時超實用」、「洗碗機，後悔太晚買，真的好用」、「說洗碗機洗不乾淨的，是買到便宜貨吧」。

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