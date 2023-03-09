我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

佛州婦1行李箱毀損 抗議後航空公司寄13個賠她

研究證實：戴眼罩睡覺 有助提升大腦認知能力

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
戴著眼罩睡覺、可阻擋周圍光線，讓人在睡眠品質和第二天的認知能力表現都較佳。取自pexels
戴著眼罩睡覺、可阻擋周圍光線，讓人在睡眠品質和第二天的認知能力表現都較佳。取自pexels

最近一項發表在睡眠(Sleep)期刊上的研究顯示，戴上眼罩睡覺，可以增進情節學習(episodic learning)和警覺性(alertness)。實驗將參與的18至35歲受測者分為兩組，發現戴著眼罩、阻擋周圍光線的人，在睡眠品質和第二天的認知能力表現上都較佳。

據心理與神經系統學網站PsyPost的報導，良好的睡眠對大腦和身體的健康運作非常重要。睡眠太少或睡眠品質差，會對我們在日常活動中的警覺性產生負面影響。研究同時顯示，周圍環境的光線是導致睡眠中斷的原因之一。

研究作者葛瑞柯(Viviana Greco)來自英國卡迪夫大學(Cardiff University)腦部影像研究中心，當葛瑞柯在卡迪夫買了一間沒有任何百葉窗的房子時，她的睡眠面臨嚴峻挑戰，因為即使是窗簾也無法完全擋住光線，讓她難以入睡。

葛瑞柯說，她和同事開始好奇，想知道夜晚戴上眼罩來阻擋環境光線，是否是個簡單的解決方法。

第一個實驗以89名年齡在18至35歲的參與者為樣本，在為期兩周的實驗中，參與者戴著眼罩在家裡睡了五個晚上，然後接受了兩天的認知測驗；接著他們不戴眼罩在家裡睡了五個晚上，並再次接受測驗。

在第二個實驗中，33名年齡在18至35歲的男性和女性成立對照組，兩個晚上戴上一般眼罩、兩個晚上戴上有缺口的眼罩，眼睛周圍未完全遮覆。參與者在入睡前戴上腦波偵測器，並在枕頭上放置了數字測光儀，以檢查他們的睡眠階段。

第二次實驗的結果和第一次實驗一樣，發現戴上眼罩的參與者，學習成績更好。此外，戴眼罩與更多的慢波睡眠時間有關，導致記憶力獲得改善。PsyPost說，慢波睡眠能恢復大腦解讀新資訊的能力。

葛瑞柯表示，這個發現對現實生活很有意義，因為許多人有睡眠障礙，但日常活動需要人們保持警覺並快速做出反應。葛瑞柯說，戴上眼罩過夜是一個有效、簡單的解決方案，可以改善、有益於認知表現。研究結果對許多白天工作，如駕駛汽車或需要學習的人，都有重大意義。

汽車 英國

上一則

速食店點餐 如何為自己「謀福利」有訣竅

延伸閱讀

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久
農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」

農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」
長輩突異常 「胡言亂語、出現幻覺」 不是中邪是譫妄

長輩突異常 「胡言亂語、出現幻覺」 不是中邪是譫妄
思覺失調症屬精神慢性疾病 醫師：掌握黃金五年治療期

思覺失調症屬精神慢性疾病 醫師：掌握黃金五年治療期

熱門新聞

某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。取自pexels

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

2023-03-07 11:06
高收益的股息股票是可靠的收入來源。取自pexels

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

2023-03-03 11:02
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。取自pexels

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

2023-03-06 10:11
越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

2023-03-08 11:15
高科技時代只要善用應用程式、投入一點點儲蓄，就可賺取「被動收入」。取自pexels

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

2023-03-06 10:23
即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2,000元便可以輕鬆自在過日子。Getty Images

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

2023-03-02 11:33

超人氣

更多 >
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅
手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色
福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援
獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂