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迎接春天來臨 無壓力打掃內外環境完整攻略

編譯尤寶琪／即時報導
又到了春季大掃除的時間，跟著專家一起這樣動手，輕鬆打掃家中每個重要區域。取自pexels
又到了春季大掃除的時間，跟著專家一起這樣動手，輕鬆打掃家中每個重要區域。取自pexels

天氣漸漸回暖，又到了春季大掃除的時間，跟著專家一起這樣動手，輕鬆打掃家中每個重要區域。從小項目開始著手，累積成就感，產生讓你繼續努力下去的動力。

準備工作

清潔用品要先準備好，並找個盒子全部收納在一起，讓你可以觸手可及。基本十大清潔用品包括：萬能清潔劑、玻璃清潔劑、小蘇打、拖把和水桶、吸塵器、垃圾袋、掃帚和簸箕、海綿、抹布、塑膠手套。

廚房

使用度高的廚房，可以說是最難清潔的區域之一，光是日常維護就夠讓人頭疼，要清理廚房的念頭更容易讓人想到就怕。所以，別想一次就把廚房清理乾淨，將各種清掃項目分開執行，一次只做一件事就好。

浴室

別怕弄髒手腳，好好把浴室洗刷一遍。先從浴巾、浴簾和墊子下手，接著整理藥櫃和架子，丟掉過期產品。然後在著手刷馬桶、浴缸和磁磚上的污漬等苦力工作。拖地要等到最後，這樣才有時間風乾地板。

好好把浴室洗刷一遍，特別是馬桶、浴缸和磁磚上的污漬。取自pexels
好好把浴室洗刷一遍，特別是馬桶、浴缸和磁磚上的污漬。取自pexels

客廳

把用了一整個冬天的靠枕、毛毯拿到戶外抖一抖。縫隙角落塞滿了各種零食碎屑的沙發和地毯下方，一定要拿吸塵器好好清掃一番。最後再擦乾淨電視螢幕和各種桌面、檯面和櫃面

臥室

床單被套等本就應該每周更換，但可以利用春季大掃除，給床墊來一次深層清理。吸乾淨地毯，再把梳妝台、床頭櫃和小擺設等擦乾淨。整理床頭櫃和衣櫥，丟掉或捐掉不要的東西與舊衣物。

洗衣房

別略過洗衣房，花點時間把各個表面擦一擦。瞭解該如何清潔洗衣機和烘乾機的出風口，並給洗衣機內部也好好刷一下。最後別忘了把櫥櫃整理一下，把不必要的雜物丟掉。

戶外

陽台和戶外空間蕭條了一整個冬天，打掃乾淨好迎接來作客的親朋好友。拆下靠墊，把露臺和傢俱好好沖洗一下。露臺凹槽中的雜草記得拔乾淨。前後門廊拿掃把掃乾淨，再把腳踏墊的灰塵抖掉。

房子整體

專注於窗戶、牆壁和踢腳板，至少都清潔一次。再開吸塵器把地板吸乾淨。

蕭條

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