常用的止痛藥泰諾和Aleve 服用前該知道這些訊息

多數藥店都有售的止痛藥，是身體感覺不適時簡單的治療方法。取自pexels

退燒止痛藥泰諾(Tylenol)被許多人認為是一種神奇藥物，自70年代中期以來一直位居非處方止痛藥市場龍頭地位。這種藥的主要成分是乙醯酚胺，用於退燒和緩解一般的疼痛，它可以提高身體的疼痛閾值並排出多餘的熱。

泰諾在多數藥店都有售，是身體感覺不適時簡單的治療方法，但它並非沒有副作用，仍應謹慎使用。目前正值重感冒和流感 季節，以下是安全有效地服用泰諾該知道的資訊。

多久服用一次泰諾？

泰諾(Tylenol)止痛藥。取自CVS網站

沒有一定規則，服用的頻率取決於使用的種類和年齡。根據泰諾的網站，成人的常見劑量是：每4-6小時服用2粒，24小時內不要超過10次。

克利夫蘭診所藥物資訊服務部的曼蒂·倫納德 (Mandy Leonard)證實這個原則，她表示，根據他們對乙醯酚胺的瞭解以及它如何在身體作用，4-6小時是個通則。至於兒童和嬰兒使用泰諾的劑量，取決於體重和年齡，使用指南可在泰諾網站上找到。(https://www.tylenolprofessional.com/dosage?action=sign-in)

泰諾特強效止痛藥可多久服用一次

倫納德說，泰諾特強效止痛藥(Tylenol Extra Strength)只是含有更高劑量的乙醯酚胺。她說，頻率並沒有真正改變，只是劑量不要超過一天最高總量。泰諾網站說明，只要症狀持續，特強效每6小時可以服用2粒，24小時內不要超過6次。

談到泰諾的安全劑量，倫納德說，這真的取決於個人，儘管它是一種非處方藥，但仍然必須小心。一些專家降低了以前的建議標準，改為每天攝入3,000毫克，低於4,000毫克。倫納德建議，肝病患者、體重過輕或年齡較大的患者最好先諮詢醫生，因為他們的安全劑量可能不同。

Aleve止痛藥多久可服用一次

Aleve和泰諾都是止痛藥，但它不含乙醯酚胺，成分為萘普生鈉(naproxen sodium)。與泰諾不同，它是一種非類固醇抗發炎藥，可用於緩解疼痛和退燒。

Aleve服用的一般規則是：在症狀持續期間，每8至12小時服用一粒，在第一個小時內，第一劑可以服用兩粒；12小時內不要服用超過2次或24小時內服用超過3次；如果是為止痛，勿連續服用超過10天，如果是因發燒，勿連續服用超過3天；12 歲以下兒童不適合服用。

Aleve和泰諾可以一起服用嗎

Aleve止痛藥。取自Walgreen網站

倫納德說，是的。雖然布洛芬和泰諾都可以用來控制發燒和疼痛，但是她建議不要同時服用它們，應該把非類固醇藥物（Aleve、布洛芬、美林）與食物一起服用，否則它們會導致胃部不適。

Aleve和Tylenol通常不會相互作用，這意味著將它們放在一起是安全的，但必須遵循說明。例如，如果早上服用了一種藥物，但在可以安全地服用另一劑之前疼痛又發生，這時可以改用另一種止痛藥，在兩者之間交替使用。