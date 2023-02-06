我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨重量級金主柯克 將力推「非川普人選」角逐2024

土耳其東南部再傳7.5強震 官員指非餘震

常用的止痛藥泰諾和Aleve 服用前該知道這些訊息

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
多數藥店都有售的止痛藥，是身體感覺不適時簡單的治療方法。取自pexels
多數藥店都有售的止痛藥，是身體感覺不適時簡單的治療方法。取自pexels

退燒止痛藥泰諾(Tylenol)被許多人認為是一種神奇藥物，自70年代中期以來一直位居非處方止痛藥市場龍頭地位。這種藥的主要成分是乙醯酚胺，用於退燒和緩解一般的疼痛，它可以提高身體的疼痛閾值並排出多餘的熱。

泰諾在多數藥店都有售，是身體感覺不適時簡單的治療方法，但它並非沒有副作用，仍應謹慎使用。目前正值重感冒和流感季節，以下是安全有效地服用泰諾該知道的資訊。

多久服用一次泰諾？

泰諾(Tylenol)止痛藥。取自CVS網站
泰諾(Tylenol)止痛藥。取自CVS網站

沒有一定規則，服用的頻率取決於使用的種類和年齡。根據泰諾的網站，成人的常見劑量是：每4-6小時服用2粒，24小時內不要超過10次。

克利夫蘭診所藥物資訊服務部的曼蒂·倫納德 (Mandy Leonard)證實這個原則，她表示，根據他們對乙醯酚胺的瞭解以及它如何在身體作用，4-6小時是個通則。至於兒童和嬰兒使用泰諾的劑量，取決於體重和年齡，使用指南可在泰諾網站上找到。(https://www.tylenolprofessional.com/dosage?action=sign-in)

泰諾特強效止痛藥可多久服用一次

倫納德說，泰諾特強效止痛藥(Tylenol Extra Strength)只是含有更高劑量的乙醯酚胺。她說，頻率並沒有真正改變，只是劑量不要超過一天最高總量。泰諾網站說明，只要症狀持續，特強效每6小時可以服用2粒，24小時內不要超過6次。

談到泰諾的安全劑量，倫納德說，這真的取決於個人，儘管它是一種非處方藥，但仍然必須小心。一些專家降低了以前的建議標準，改為每天攝入3,000毫克，低於4,000毫克。倫納德建議，肝病患者、體重過輕或年齡較大的患者最好先諮詢醫生，因為他們的安全劑量可能不同。

Aleve止痛藥多久可服用一次

Aleve和泰諾都是止痛藥，但它不含乙醯酚胺，成分為萘普生鈉(naproxen sodium)。與泰諾不同，它是一種非類固醇抗發炎藥，可用於緩解疼痛和退燒。

Aleve服用的一般規則是：在症狀持續期間，每8至12小時服用一粒，在第一個小時內，第一劑可以服用兩粒；12小時內不要服用超過2次或24小時內服用超過3次；如果是為止痛，勿連續服用超過10天，如果是因發燒，勿連續服用超過3天；12 歲以下兒童不適合服用。

Aleve和泰諾可以一起服用嗎

Aleve止痛藥。取自Walgreen網站
Aleve止痛藥。取自Walgreen網站

倫納德說，是的。雖然布洛芬和泰諾都可以用來控制發燒和疼痛，但是她建議不要同時服用它們，應該把非類固醇藥物（Aleve、布洛芬、美林）與食物一起服用，否則它們會導致胃部不適。

Aleve和Tylenol通常不會相互作用，這意味著將它們放在一起是安全的，但必須遵循說明。例如，如果早上服用了一種藥物，但在可以安全地服用另一劑之前疼痛又發生，這時可以改用另一種止痛藥，在兩者之間交替使用。

流感

上一則

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

延伸閱讀

中疫情高峰價格曾飆46倍 百盒布洛芬被丟垃圾堆

中疫情高峰價格曾飆46倍 百盒布洛芬被丟垃圾堆
好眼熟…迷你版芝加哥地標鋼豆 驚喜現身紐約

好眼熟…迷你版芝加哥地標鋼豆 驚喜現身紐約
貝特曼集團舉辦2022聖誕晚會 慶祝品牌升級

貝特曼集團舉辦2022聖誕晚會 慶祝品牌升級
與華埠兩街之隔 亞裔耆老被擊倒搶包

與華埠兩街之隔 亞裔耆老被擊倒搶包

熱門新聞

工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

2023-01-30 10:40
儘管聯邦補助款已結束，但一些較晚加入的州仍在發放補助金；即使多數計畫已在2022年結束，但一些州仍按計畫在2023年支付款項。取自pexels

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

2023-01-31 10:31
好市多7大暢銷商品， 有些可能出你意表。美聯社

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

2023-02-01 10:32
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

2023-01-30 10:52
世界上最成功的人士，他們每天早上喝什麼飲料來維持一天的能量？圖左起為微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉創辦人馬斯克、華裔服裝設計師亞歷山大·王。(歐新社、美聯社、Getty Images)

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

2023-02-01 11:13
選擇旅遊熱門景點置產，可享有穩定的租金收入。取自Shutterstock

全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

2023-02-02 10:48

超人氣

更多 >
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光