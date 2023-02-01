白色牆面沾上污漬怎麼辦 試試這9招清潔技巧

牆面漆上白色漆是許多人在裝潢設計時喜愛的選擇，但須瞭解如何清潔。取自pexels

家中牆面漆上白色漆是許多人在裝潢設計時喜愛的選擇，如果你家牆面也是白色，那麼瞭解如何清潔是不可少的。清潔白色牆面與清潔其他顏色牆壁的方法很相似，但是可以使用更強效的化學品，因為不必擔心被漂白或顏色變淡。

為了解決白色牆面髒汙的問題，Homes & Gardens網站請教幾位專家，提供了最重要的清潔技巧，可以幫助白牆壁恢復如新光彩。

關於如何清潔白牆，專家們推薦了幾種不同的方法，然而成功與否很大程度取決於牆面的污漬是什麼。對於一般清潔，肥皂和水是一種很好的方法，而更難清除的污漬，如葡萄酒、蠟筆或馬克筆，則需要更多的污漬處理方法。

無論嘗試使用何種清潔方法，務必先嘗試一個不顯眼的區塊，因為很可能不小心把油漆給去除了。

1. 用溫水清潔白牆

清潔牆壁做簡單的方法是，用溫水來擦拭（可加入幾滴洗碗精）有助於去除細小痕跡和灰塵。

清潔工具製造商凱馳(kärcher)的清潔專家建議，用吸塵器清潔天花板或牆壁可能很容易劃傷或讓油漆剝落，布料是更安全的選擇。

如果為牆壁的高度而煩惱，可使用超細纖維的拖把來代替抹布。

2.用水和醋開始局部清潔

進行局部清潔，首先用乾淨的濕海綿或布擦拭有污漬的牆壁。有時，只需用水即可去除污漬，不須使用任何清潔品。清潔公司Molly Maid總裁彼德森(Vera Peterson)建議，最好是看到牆上有污漬就立即處理，這是最有效的方法。他說，如果白開水不起作用，可嘗試用醋，在濕海綿或布上加一點醋、輕輕擦拭，應該可以解決大多數的小污漬。

但記得一定要選擇白醋，而不是麥芽醋或紅酒醋，因為它們會讓牆面染上顏色。

3.用乾衣紙清潔白牆防止灰塵

灰塵無處不在，自然也會粘附在牆壁上。首先用微濕的布擦拭，濕布會使牆壁變濕，而乾布會讓灰塵四處移動；或者在牆面鋪上乾衣紙，這會像濕布一樣收集灰塵，但它還有一個好處。乾衣紙的作用在減少衣服上的靜電，在牆上使用時也有同樣的效果。這種乾衣紙會在烘乾機中留下可以排斥灰塵的殘留物，這些殘留物在白色牆壁上看不見，但在可能會在深色牆壁上留下痕跡，應謹慎使用。

此外，也可以透過用浸泡在稀釋柔軟精中的濕布來擦拭牆壁，同樣可以達到類似效果。

4.使用魔術橡皮擦去除油污

Mr. Clean魔術橡皮擦。取自Amazon網站

清潔白牆時，細緻的方法不可少，否則磨損太嚴重，也會傷害油漆、導致剝落。

時尚 專家布萊迪(Allison Weiss Brady)建議，買一個Mr. Clean原裝版的魔術橡皮擦(Magic Eraser)，讓橡皮擦稍微沾濕。先在牆上一處小區塊測試，確保它不會去除任何油漆，如果一切沒問題，便繼續輕鬆、快速地去除白色牆壁上的污漬。

布萊迪說，首先用點力並以畫圓圈方式擦拭污漬，很快就會看到牆上的污垢出現在橡皮擦上。他表示，曾用這個技巧去除了門把、門板和家中各面白牆上的指紋和污垢。

5. 用漂白劑處理深色污漬

白色牆壁的好處在於，任何清潔方法不會去除牆上的顏色。這也是漂白劑得以脫穎而出的原因，雖然不建議用來清潔整面牆，但可以使用少量漂白劑去除特別頑強的污漬。

使用時，記得要將漂白劑稀釋，清潔專家建議將漂白劑和水以1:4比例混合，然後用清水徹底沖洗乾淨。這是他們處理麻煩的紅酒污漬的首選方法，也適用於馬克筆或其他深色污漬。

6. 用小蘇打去除煙味

煙味會滲透到一切物品中，無論是來自香菸，還是燒烤味或火爐。家事專家赫爾(Leslie Lehr)建議，消除煙味的最好方法是用小蘇打來清潔，可以用一茶匙清潔劑、½ 杯小蘇打和一桶溫水來清洗牆壁。小蘇打屬於弱鹼性，有助於去除任何污漬，不會刺激皮膚，可以安心使用。

7. 試試The Pink Stuff去除白牆上的蠟筆

The Pink Stuff清潔劑。取自Amazon網站

可以用The Pink Stuff清潔的東西似乎無止盡，白牆就是其中之一。如果家中有孩子，第一次在牆壁上(尤其是白牆)發現蠟筆印記的那一刻，應該記憶猶新。不僅蠟筆鮮豔的顏色，蠟也很難去除。但是用超細纖維布塗抹上The Pink Stuff，有助於去除牆上的蠟筆印記。

但是，Pink Stuff也要謹慎使用，只需少量並且不能太用力摩擦，否則也會去除油漆。

8.用可擦拭的乳膠漆粉刷牆壁

如果白色牆面選擇的是可擦拭的乳膠漆，清潔過程會容易得多。油漆品牌班傑明摩爾(Benjamin Moore)的Regal Select Interior Paint是個不錯的選擇。可清洗或擦拭的漆在設計時已考慮到了清潔，這意味多數的磨損和污漬可以很容易地用肥皂和溫水去除，而不會雖損傷到漆。

9.重新上漆比清潔更有效

任何油漆工作都需要不時進行修補，有時在磨損和污漬上重新塗漆是清潔白牆的最有效方法。

亞馬遜 網站上的一些油漆筆(Slobproof Touch-Up Paint Pens)，使整個過程變得更加容易。無需取出油漆罐、刷子和蓋子，就可以用這支巧妙的筆塗上顏料，在需要快速補漆時更好用，只需打開筆蓋並塗上顏料即可。此外，油漆筆的漆保鮮期長達7年。