營造年節氣氛 添購這5種植物就對了

聖誕紅當然是年終過節必買的植物。美聯社

富有假期氣息的園藝通常圍繞少數幾種相似的植物，如果家裡還沒有這五種盆栽，不妨買來為家園增添清新氣息。以下為美聯社報導中所建議的5種植物：

1. 聖誕紅

聖誕紅當然是年終過節必買的植物，沒有之一。這種節慶用的裝飾性盆景往往都能撐上幾周，直到聖誕及新年假期結束。如果想讓聖誕紅保持活力，從商場或園藝店帶回家的這段運輸途中，要盡量減少讓植栽接觸冷空氣，不妨放在車內有暖氣空調的地方。返家後，也不要把聖誕紅丟在門口或窗邊，而是要放在華氏65度到75度之間的地方，夜間溫度則要維持在華氏60度最理想。

2. 白水仙

水仙花家族的球莖必須經過冷藏休眠處理，球莖甦醒後入土種植，會在四個星期到六周內開花，白水仙花的芬芳會讓人無法抗拒。水仙花可以水耕，但最好種植在有土的盆器之中，土耕不用給太多水，但需要良好的光照，葉片與花朵表現會更好、更漂亮。

水仙花是華人過年必備植物，可以水耕栽種，但最好種在有土的盆器中。美聯社

3. 孤挺花

孤挺花可能是最容易購得的華麗球莖植物，其花朵大氣美觀，且通常會與盆器、培養土一起出售。唯一要注意的是，球莖頂部的三分之一，要露出表土才行，並給予充足光照。夏季是孤挺花的生長期，待孤挺花的花朵凋零後，建議可以將花盆移到陰涼通風處讓球莖休眠，明年再搬出來曬太陽，就會再次綻放漂亮的花朵。

4. 聖誕仙人掌

聖誕仙人掌是「仙人指屬」（Schlumbergera）植物，它是另一種會在冬季假期中間開花的植物，由於仙人掌植物容易種植，許多家庭甚至得以世代傳承。如果限制聖誕仙人掌的光照時數，它或許可以每年都開花。聖誕仙人掌的生命力很強，只要一片葉子就能落地生根，因此可以自行繁衍出許多植株，分送給親朋好友。

聖誕仙人掌是另一種會在冬季假期中間開花的植物。美聯社

5. 聖誕樹

聖誕節 怎麼可能少了聖誕樹？照顧聖誕樹要確保水分充足，如果要使用植物燈或裝飾性燈泡也要注意安全。節慶過後，不妨找個方便砍碎枝幹的空曠處，或直接送到回收聖誕樹的地方，亦或移到院子裡，作為鳥類的暫時棲身之處。