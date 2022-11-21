不沾鍋也有優點 安全與否和使用方法有關

不沾廚具的風險與其使用方法有關，包括烹飪的溫度；另外，若不沾鍋已經被刮傷務必更換新器具。Getty Images

1938年美國科學家甫南克(Roy J. Plunkett)意外發明「鐵氟龍」(teflon，學名聚四氟乙烯PTFE)，此後鐵氟龍被廣泛應用於生活各種用品，如汽車雨刷、美髮產品、手術移植物質、地毯等，最廣為人知的用途是作為炊具不沾塗層的材質，1954年法國工程師格里瓜爾(Marc Grigoire)發明第一個PTFE塗層不沾鍋，創立不沾鍋品牌特福(Tefal)。

雖然不沾鍋廣受大眾歡迎，但這類用具一直受到嚴格審查與批評，批評者稱不沾塗層用具會造成各種健康問題，包括癌症 、甲狀腺、腎臟疾病、降低生育能力等。

而是否所有種類的不沾塗層用具都有優缺點？使用是否安全？是否有更好的替代品？哈芬登郵報(HuffPost)整理報導為大家解答相關疑問。

各家製作不沾廚具的方法不同

所有不沾廚具的底層都是由金屬製成，通常為鋁或不鏽鋼，但額外的不沾塗層依據不同的產品而變化，例如鐵氟龍商標廚具的第二層是由PTFE製成。

多年來，在高溫 下使用鐵氟龍與多種健康風險相關，如肝酵素變化、兒童的疫苗反應下降、高膽固醇、癌症等等。

然而，根據聯邦疾病防治中心 (CDC)資訊，對人體造成傷害的並非鐵氟龍本身，而是過去用於製造產品的物質－全氟辛酸(PFOA)，美國已於2014年正式禁用PFOA。

某些不沾塗層在高溫下使用或刮到時會被破壞，如烹飪或刷洗產品時。以鐵氟龍為例，加熱超過華氏660度時會分解出四氟乙烯(tetrafluoroethylene) 二氟卡賓(difluorocarbene) 、一氧化碳、二氧化碳，這些有毒的化學物質會造成長期的健康問題，大多為內分泌系統、生殖系統。

其他替代的不沾選項還有陶器與瓷漆(enamel)器具。

不沾鍋優點

不沾鍋確實有其受歡迎的原因，用不沾鍋烹飪時不需要用到大量的油來防止食物沾黏在鍋子表面。此外，不沾塗層的全氟烷鍊(perfluorinated chains)具有疏水性與疏油性，不與水和油沾黏，利於清潔。

適當使用

整體來說，不沾廚具的風險與其使用方法有關，包括烹飪的溫度，專家建議，家裡有鳥類寵物切勿使用相關產品，鳥類對於其煙霧特別敏感；另外，若不沾鍋已經被刮傷務必更換新器具。