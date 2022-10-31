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換掉家中舊冰箱 愛地球又可以讓你省錢

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
家中舊冰箱若經適當的回收，並換上有「能源之星」認證的新冰箱，可以省下不少電費。取自pexels
家中舊冰箱若經適當的回收，並換上有「能源之星」認證的新冰箱，可以省下不少電費。取自pexels

電器用品和「友善地球」(Earth friendly) 在過去似乎是風馬牛不相及的兩件事，但現在情況改變了。絕緣材料和壓縮機的改進，讓新的冰箱比舊冰箱在能源的消耗上更加節省。

不妨檢視家中冰箱是否有「能源之星」(ENERGY STAR)認證？「能源之星」是美國能源部和環保署所推動，目的是降低能源消耗，配合此計畫的廠商可以在其合格產品貼上「能源之星」的標籤。貼有「能源之星」的產品雖然外表看起來沒有差別，但可讓能源效率極大化，也就是能夠節省電費。

貼有「能源之星」標籤的冰箱，可讓能源使用效率比一般僅達到聯邦最低能源使用標準的冰箱增加9-10%。

回收你的舊冰箱

全美約有1億7千萬台冰箱，其中有6千萬台是超過10年以上的舊冰箱，雖然冰箱如此耐用是一件好事，但它們也讓消費者花費更多的錢…每年電費至少47億元。家中舊冰箱若經適當的回收，並換上有「能源之星」認證的新冰箱，在使用期限內可以省下35至300元的電費。

「能源之星」特別之處

「能源之星」認證的冰箱消耗較少的能源，減少對環境的衝擊。多數人或許認為美國所銷售的冰箱都是有「能源之星」認證的，不幸的是，事實並非如此。如果市面上所販售的冰箱都有「能源之星」認證，每年便可省下4億元，並減少80億磅的溫室氣體排放 (約等於75萬輛汽車所排放的量)，這將會對環境帶來巨大的改變。

從何開始？

現在你知道回收舊冰箱、換上有「能源之星」認證的冰箱有多麼重要了。但要從哪裡開始呢？網路專欄作家金吉．卡薩 (Ginger Casa) 認為，可以考慮百思買 (Best Buy) 賣的LG Studio冰箱，這款冰箱不僅外表美觀，性能也好到讓你流口水。

卡薩說，這款受到設計師內特．伯庫斯 (Nate Berkus) 啟發的冰箱，具有美式風格—沉重的金屬把手、平坦的門。出色的設計讓外表十分吸引人，性能表現也很傑出。LG Studio系列除了有冰箱，還有烤箱、洗碗機、微波爐等，廚房用具應有盡有。

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