這10種花特別「好養」 不是綠手指也可以栽種

園藝新手可以從美麗、簡單、易於種植的多年生植物開始。周靜芝/攝影

許多人都有這樣的經驗，在農場、園藝店看到美麗的花卉，一時怦然心動買回家，沒多久就枯萎乾死，只好怪自己不是「綠手指」。根據Costsfarms網站建議，園藝新手可以從美麗、簡單、易於種植的多年生植物開始；以下這10種花卉照顧容易，適合在每個家的後院種植。

1. 黑心金光菊

黑心金光菊俗稱「黑眼蘇珊」(Black-Eyed Susan)，是菊科金光菊屬，是北美特有的植物，原產於美國東部、中部，也是馬里蘭州的州花。花開時間從初夏到秋天，黃色或橙色的花瓣，圍繞著暗色的花蕊，多數品種可生長至兩英呎高左右。印第安人用黑眼蘇珊的根和葉來治療感冒症狀和病毒，從植物根部萃取的汁液，也被用來治療耳痛症狀。

2. 鼠尾草

鼠尾草 (Salvia) 屬於薄荷大家族，莖呈方形，葉片紋理獨特，往往帶有香味，花朵呈唇形。全世界有超過900個鼠尾草品種，形態各異，有的有著狹長綠葉，有的高達六英尺，葉片帶有獨特紋理，花朵顏色有藍、紫、紅、甚至黃色。許多鼠尾草屬於一年生熱帶植物，但也有部分鼠尾草可以撐過冬天。這些鼠尾草生長在中大西洋地區（mid-Atlantic states）和三州地區（tristate），尤其是第七區(Zone 7)，當地冬天溫度很少降到零度。

3. 大花金雞菊

想在花園裡擁有一片燦爛陽光嗎？別名大花波斯菊的大花金雞菊 (Coreopsis) 明亮如陽光般的金色花朵，可以讓人一掃沉悶的心情。大花金雞菊原產於美洲，對土壤要求不高，喜歡肥沃、濕潤排水良好的砂質壤土，春、秋季均可進行播種，多數可生長至18英寸高。

4. 垂盆草

垂盆草 (Sedum) 為景天科植物，屬多年生肉質草本，莖纖細，匍匐或傾斜，近地面部分容易生根，幾乎不受高溫 乾旱和疾病的影響。倒披針形至長圓形的葉子三片輪生，多數會在夏末至秋季開出黃色小花，作為春季最早出現的多年生花卉之一，垂盆草也是最後一批屈服於秋季寒冷溫度的花朵之一。富含花蜜的花朵也是蝴蝶、蜜蜂和其他昆蟲的最愛。

5. 紫錐花

紫錐花 (Purple Coneflower) 又名紫錐菊、松果菊，是多年生草本植物，也是北美家喻戶曉的保健植物之一。紫錐花耐旱又耐寒，在冬季低溫下，葉片自然枯萎，根莖在地面下成休眠狀態。紫錐花可用種子、根冠分株或根部繁殖，喜好排水良好的石灰質土壤，地理分布相當廣泛，北從溫帶加拿大的薩克屯郡到亞熱帶的路易安納州都是其原生地。

6. 芍藥

芍藥 (Peony) 又名別離草，有「花中宰相」之稱；因花期在5-6月，又被稱為「五月花神」。芍藥花喜歡冷涼環境，不耐炎熱，喜光照，耐旱怕澇。芍藥的生長主要分兩個階段，生長期和休眠期，其中以休眠期的春化階段和生長期的光照階段最為關鍵。芍藥屬長日照植物，花芽要在長日照下發育開花，若光照時間不足，或在短日照條件下通常只長葉不開花或開花異常。芍藥花適宜地栽，盆栽時應選比較深的大花盆，土壤呈微酸性。

7. 德國 鳶尾

德國鳶尾 (Bearded Iris) 又稱有鬚鳶尾，具有很強的抗旱性和抗逆性，適合在乾旱地區種植；對土壤的酸鹼性要求不高，偏鹼性的環境更適合它生長。德國鳶尾通常在春季種植，種植時不要埋入過深，使根部頂端與地面平齊即可，下面要埋入骨粉和過磷酸鈣的基肥，初種後短時間內不用施肥。德國鳶尾喜溼，開花之前要勤澆水，每次水量不能過多，保持盆土溼潤；開花後需水量較小，陰雨天要注意排水，防止根部腐爛。

8. 萱草

萱草 (Day Lily) 又稱金針花、忘憂草，屬多年生草本植物，具有植株矮、花期長等特點，因為開花的顏色多，觀賞價值高。萱草抗旱能力強，耐高溫，抗低寒，適應溫度範圍廣。萱草抗病性強，對土壤的適應也廣，不過種植在過乾、過濕或貧瘠的土中會影響發育，對花型和植株都不利。春季萌芽後為增加開花數量，可視種植地區酌予澆水，生長期開始可以2個星期澆一次水，讓土壤處於濕潤狀態，，以免花蕾因乾旱而早落。

9. 百合

百合 (Lily) 是多年生的球根花卉，主要分布在北美、歐洲及亞洲東部等北半球溫帶地區，不僅具有觀賞價值，也是栽培歷史悠久的蔬菜 。百合鱗莖可作為蔬菜，蒸煮炸炒或做成羹湯，另可製成百合乾、百合粉等中藥材，具有補氣、安神、化痰止咳等功效。百合適合生長在土層深厚、肥沃疏鬆的砂質壤土中，鱗莖生長快速、色澤潔白，肉質較厚；黏質土壤通氣排水不良，鱗莖較小、產量低，不適合栽培。

10. 玉簪花

玉簪花 (Hosta) 又名玉泡花、白鶴花，是一種容易栽植的多年生草本植物，喜歡在陰涼處生長。不同品種的玉簪花葉片形態和顏色都不太一樣，有平坦的，也有帶皺褶的；有藍色的，也有玫瑰紅的。大多數的氣候和土壤條件都適合玉簪花生長，但在略偏酸性的中等濕度或潮濕的土壤中生長得更好。玉簪花最大的挑戰是鹿和鼻涕蟲，這兩種生物發現它的葉子特別美味。