搭火車慢遊澳洲內陸 沿途值得停駐的6城市

布里斯班的火車。示意圖。Image by Andy Leung from Pixabay

在講求效率的時代，「慢旅行」的概念可能令人費解；當世界在四萬英尺高空掠過，人們根本無暇欣賞那些讓旅途豐富多彩的城鎮。國家地理（National Geographic）網站報導，若改變念頭，把旅程本身視為目的地，這便是澳洲 旅遊公司Journey Beyond規劃「大南方火車之旅」（Great Southern）的精髓；捨棄了飛航的不具人情味與奔忙，取而代之的是鐵路能帶來的沉思律動。

這趟橫跨阿得雷德（Adelaide）與布里斯班（Brisbane）近1865英里（3000公里）的旅程，精心呈現澳洲內陸的風貌；三日車程中，列車蜿蜒穿梭於首府城市、古老山脈與淘金小鎮間。

阿得雷德

旅程起點阿得雷德是座被葡萄園與原始海岸線環抱的城市，大南方號列車在盡力提供舒適的同時，更為旅客開展一覽澳洲原始荒野的視野。沿途餐點從鹽草羊肉到檸檬香桃甜點皆選自在地食材，擺盤精緻外，更難得的是皆出自列車上的廚房。

當列車駛離阿得雷德站台，都市建築景觀逐漸轉為充滿綠蔭的郊區住宅，隨後是阿得雷德山起伏的蔥鬱地貌，接著開始下坡駛入南澳廣袤乾旱的平原。地平線上首個主要地標蒙拿都（Monarto），是這片崎嶇澳洲灌木叢中蘊藏的秘境。

蒙拿都

距阿得雷德東行僅一小時車程，有片超現實的疏林草原，這裡的蒙拿都動物園是非洲以外規模最大的野生動物園；園區橫跨逾1500公頃澳洲桉樹灌木叢，長頸鹿、獵豹與土狼在林間漫步，形成強烈視覺對比。

此處體驗有別參觀傳統動物園的方式：人乘坐巴士或進入防護籠，野生動物則自由漫步。在360度環景體驗中，獅子會主動靠近籠內遊客，雖然特製圍欄能確保安全，但不禁令人思索「是誰在觀賞誰」。除野生動物之旅外，蒙拿都園區內新建的頂級度假村亦提供住宿選擇。

列車繼續東行，前往維多利亞州的格蘭坪（Grampians）國家公園。

格蘭坪

駛入維多利亞州境，地貌再度蛻變。儘管墨爾本（Melbourne）的都市文化是該州經典風貌，但偏遠西部平原卻呈現堅實古樸的對比。橫亙天際的Gariwerd山區（通常被稱為格蘭坪）是列入遺產名錄的國家公園，這片地質奇觀與原住民賈德瓦賈利族（Jardwadjali）與賈布烏讓族（Djab Wurrung）有著深厚連結。

此地深受健行愛好者青睞，步道難度從短程簡易路線到多日長途皆有。其中最受歡迎的Pinnacle步道始於霍爾斯峽谷（Halls Gap）外圍，蜿蜒攀升至壯觀的觀景台，沿途常見無尾熊、袋鼠，甚至針鼴蹤跡。另一著名景點是Mackenzie瀑布，這座維多利亞州規模最大的瀑布，水流沿峭壁傾瀉而下，終年奔流不息。若偏好悠閒步調，Venus Baths連串天然岩池是夏日最佳去處。

坎培拉（Canberra）

這座常被誤為純粹是首府官方建築的城市，抵達後便會發現，實為世界級建築與設計之都。Burley Griffin湖是城市核心，湖畔遍布步行與單車道。走出政府建築群，坎培拉展現豐富文化內涵，博物館、畫廊與圖書館林立，更擁有一座蘊藏逾4300種植物的雨林；距市中心僅五分鐘車程的澳洲國家植物園 ，盡顯花卉的浩瀚多樣性。

然而政治歷史仍是當地最大吸引力，舊國會大廈曾是1927至1988年間澳洲聯邦政府的所在地，如今改為博物館，各空間皆化身歷史展品；與此對比的是，遊客亦可參觀現代的國會大廈。

加爾貢（Gulgong）

離開坎培拉後，鐵路之旅向北延伸至歷史悠久的加爾貢小鎮。距雪梨約四小時車程的加爾貢，是19世紀淘金熱的縮影；主街宛如時光倒流，兩側林立列入遺產名錄的建築。

1966年，加爾貢因原版十元紙鈔上的建築與當地小說家亨利·勞森（Henry Lawson）的肖像而聲名大噪。對好奇的旅人，加爾貢拓荒者博物館生動呈現早期移民的生活軌跡；若只想悠閒漫步，不妨沿著迷人的主街，造訪十元紙鈔上的地標建築Times Bakery，品嚐咖啡 糕點之餘，萌生時光倒流之感。

布里斯班（Brisbane）

旅程尾聲，火車蜿蜒穿越藍山（Blue Mountains），向北駛向昆士蘭（Queensland）。氣候從內陸的乾燥炎熱轉為溫暖潮濕的亞熱帶，桉樹也讓位給熱帶棕櫚。首府布里斯班，既意味重返快節奏世界，也宣告大南方鐵路之旅落幕；但對希望持續慢遊的旅人，布里斯班仍提供眾多戶外生活選擇。

城市邊緣的南岸區，曾為1988年世博會改造的文化園區，潟湖周邊林立著咖啡館與餐廳。市區購物中心，匯聚知名品牌、時尚咖啡館與街頭藝人表演。夜晚另一重頭戲，莫過於前往布里斯班最大體育場加巴（Gabba），觀賞激烈的澳式足球賽。