搭完郵輪有「離船症候群」？30-60歲女性最常見

想像一下，剛結束一趟陽光燦爛、海水湛藍的夢幻郵輪 之旅，回到陸地一兩天後，你卻依然能感覺到船身在晃動。回到工作崗位後，即便處理最簡單的任務也難以集中精神，腦海中不斷浮現大海搖盪的感覺，這並非單純的收假症候群或懷念旅程的心理作用，而可能是一種正式的醫學病症「登陸不適症」(Mal de Débarquement Syndrome，簡稱MdDS)。

根據英國獨立報報導，根據2007年成立、致力於尋找治療方法的的MdDS基金會(MdDS Foundation)研究，該術語直譯為「離船症候群」，是一種中樞前庭系統疾病(central vestibular disorder)，通常發生在郵輪旅行或飛行之後。由於大腦長期暴露於被動運動，例如船隻搖晃後，因此，在重返穩定環境時，難以重新適應陸地狀態。

MdDS基金會指出，此病症會產生以下影響：持續搖晃感，感覺身體在擺動或搖曳，認知功能受損，出現腦霧(brain fog)或困惑感，焦慮、憂鬱與步伐不穩。

與一般的「暈船」(sea legs)不同，暈船通常在幾小時或幾天內消失，但MdDS的症狀可能持續數周、數月，甚至數年，而且在坐著、站立或躺下時更明顯，造成許多人困擾。若症狀持續超過30天，應就醫評估是否為「登陸不適症」。

MdDS基金會建議，可諮詢耳鼻喉科醫師或神經科醫師，家庭醫師也可能協助診斷。目前醫學界尚無單一測試可診斷MdDS，也沒有根治方法，醫師通常透過病史詢問及排除其他可能疾病來作出診斷。多數病例發生在30至60歲的女性，而且一旦發生過，未來復發的機率也較高。

雖然部分患者會服用暈車藥，但克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，暈車藥對治療MdDS其實並無實質幫助，若症狀持續存在，應儘速諮詢醫師，以獲得適當診斷與後續治療建議。