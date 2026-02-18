全球自行車友善城市 蒙特婁意外登上北美第一

根據最權威的「哥本哈根化指數」(Copenhagenize Index) 排行榜，2025年全球前14名最友好的都是歐洲城市，當中首3位分別是荷蘭的烏得勒支(Utrecht)、丹麥的哥本哈根(Copenhagen)及比利時的根特(Ghent)。Image by Mircea Iancu from Pixabay

眾所周知，全球對單車(自行車)最友好的城市都在歐洲。根據最權威的「哥本哈根化指數」(Copenhagenize Index) 排行榜，2025年全球前14名最友好的都是歐洲城市，當中首3位分別是荷蘭的烏得勒支(Utrecht)、丹麥的哥本哈根(Copenhagen)及比利時的根特(Ghent)。

至於北美洲城市裡，加拿大 明顯力壓美國，以魁北克 省的蒙特婁(Montréal，又譯滿地可、蒙特利爾)居首位，位列全球第15位。第2位是魁省魁北克市(Québec，全球第29)；排第3的還是加拿大，是卑詩省的溫哥華(Vancouver，全球第30) ；俄勒岡州的波特蘭(Portland)總算為美國爭回一口氣排第4位(全球第35) ；最近因為聯邦移民暨海關執法局(ICE) 執法人員掃蕩非法移民 而鬧得沸沸揚揚的明州明尼阿波利斯(Minneapolis)，也上榜排第5位(全球第44)。

過去一段時間，波特蘭被視為北美對單車友好城市，還在10年前，明尼阿波利斯是唯一進入前20名的美國城市，但現在統統給蒙特婁超前，這與長期規畫及增加單車基礎設施預算有關。

這個充滿法國巴黎風情的城市，擁有超過2000條單車道，總長達119英里的專用單車道，位居北美前列。在城市交通規畫裡，單車被視為重要交通工具，獲投放的基礎設施預算處於領先地位、冬日清雪維護等也做得細緻深入，確保全年4季通行。

對於騎單車的人來說，蒙特婁擁有一個快速單車網路(Réseau Express Vélo)，把各區都連接起來。居民及遊客都可透過BIXI單車共享計畫，租借單車探索這座城市，從充滿歷史氣息的古老蒙特婁鵝卵石街道到時尚的Mile End街區，一路騎行通行無阻。

市民不分寒署樂於騎單車就是因為方便，單車路網絡分布全市，個別住宅區內街都設有單車線，馬路旁的單車專用線，冬天頻繁鏟雪，只有小部分路段才需要封閉。

因此無論哪個季節，騎單車遊覽蒙特婁，無論是自助遊還是參加導覽團，都是愉快體驗。