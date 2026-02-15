南韓這城市 獲評恐攻風險最低旅遊地

南韓首爾市中心，身著韓國傳統服裝的遊客在冰雪覆蓋的景福宮內遊覽。路透

首爾以其令人驚嘆的藝術氛圍、美味佳餚、歷史遺跡和琳瑯滿目的美容產品而聞名，為來自世界各地的旅客，提供了豐富的體驗。如今，首爾又被評為全球恐怖主義風險最低的城市，榮登美國旅遊保險 公司波克夏 旅遊保險公司(Berkshire Hathaway Travel Protection)的年度「全球最安全城市」榜單。

前來首爾的遊客，可以自由探索景福宮(Gyeongbokgung Palace)和昌德宮(Changdeokgung)等歷史地標，觀看衛兵換崗儀式或漫步於氣勢恢宏的宮廷之中，與首爾的現代化城市天際線，形成鮮明對比；而明洞(Myeongdong)和弘大(Hongdae)等充滿活力的街區，則是購物、品嚐當地街頭美食、體驗韓流文化和享受夜生活的熱門去處。

首爾高效率的地鐵 系統，可以讓旅客輕鬆像是北村韓屋村(Bukchon Hanok Village)的傳統茶館、東大門設計廣場(Dongdaemun Design Plaza)以及熱鬧的南大門(Namdaemun)和廣藏(Gwangjang)市場等知名景點；對於熱愛戶外活動的人來說，近郊的北漢山國家公園(Bukhansan National Park)有風景優美的健行路線，而漢江(Han River)河岸則擁有自行車道、公園和遊船計畫等活動。

儘管朝鮮半島的緊張局勢經常佔據全球新聞頭條，但其實這些問題很少真正影響到首爾的日常生活。

除了首爾之外，冰島首都雷克雅維克市(Reyjkavik)，也因為「沒有一個街區不安全」而再次登上「全球最安全城市」的榜單；緊追其後的，是丹麥哥本哈根(Copenhagen)、瑞士蘇黎世(Zurich)、荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)與檀香山市(Honolulu)。

在恐攻安全方面，雷克雅維克排名第二，檀香山市、蘇黎世和哥本哈根位列前五。

波克夏旅遊保險公司為了要評比出這份榜單，訪問了超過1500名曾親自造訪過這些城市的旅客，請這些旅客針對安全、犯罪、恐怖主義風險、交通、醫療服務以及包括有色人種和LGBTQIA+群體在內的特定群體的安全保障等多方體驗進行評分；最後透過結合這些回饋與外部數據，得出每個城市的綜合安全排名。