我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從加勒比海追到印度洋 美軍登上受制裁油輪

逾300權貴名單公布 邦迪稱艾普斯坦檔案依法全公開

南韓這城市 獲評恐攻風險最低旅遊地

編譯尤寶琪／即時報導
南韓首爾市中心，身著韓國傳統服裝的遊客在冰雪覆蓋的景福宮內遊覽。路透
南韓首爾市中心，身著韓國傳統服裝的遊客在冰雪覆蓋的景福宮內遊覽。路透

首爾以其令人驚嘆的藝術氛圍、美味佳餚、歷史遺跡和琳瑯滿目的美容產品而聞名，為來自世界各地的旅客，提供了豐富的體驗。如今，首爾又被評為全球恐怖主義風險最低的城市，榮登美國旅遊保險公司波克夏旅遊保險公司(Berkshire Hathaway Travel Protection)的年度「全球最安全城市」榜單。

前來首爾的遊客，可以自由探索景福宮(Gyeongbokgung Palace)和昌德宮(Changdeokgung)等歷史地標，觀看衛兵換崗儀式或漫步於氣勢恢宏的宮廷之中，與首爾的現代化城市天際線，形成鮮明對比；而明洞(Myeongdong)和弘大(Hongdae)等充滿活力的街區，則是購物、品嚐當地街頭美食、體驗韓流文化和享受夜生活的熱門去處。

首爾高效率的地鐵系統，可以讓旅客輕鬆像是北村韓屋村(Bukchon Hanok Village)的傳統茶館、東大門設計廣場(Dongdaemun Design Plaza)以及熱鬧的南大門(Namdaemun)和廣藏(Gwangjang)市場等知名景點；對於熱愛戶外活動的人來說，近郊的北漢山國家公園(Bukhansan National Park)有風景優美的健行路線，而漢江(Han River)河岸則擁有自行車道、公園和遊船計畫等活動。

儘管朝鮮半島的緊張局勢經常佔據全球新聞頭條，但其實這些問題很少真正影響到首爾的日常生活。

除了首爾之外，冰島首都雷克雅維克市(Reyjkavik)，也因為「沒有一個街區不安全」而再次登上「全球最安全城市」的榜單；緊追其後的，是丹麥哥本哈根(Copenhagen)、瑞士蘇黎世(Zurich)、荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)與檀香山市(Honolulu)。

在恐攻安全方面，雷克雅維克排名第二，檀香山市、蘇黎世和哥本哈根位列前五。

波克夏旅遊保險公司為了要評比出這份榜單，訪問了超過1500名曾親自造訪過這些城市的旅客，請這些旅客針對安全、犯罪、恐怖主義風險、交通、醫療服務以及包括有色人種和LGBTQIA+群體在內的特定群體的安全保障等多方體驗進行評分；最後透過結合這些回饋與外部數據，得出每個城市的綜合安全排名。

世報陪您半世紀

保險 波克夏 地鐵

上一則

美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

下一則

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

延伸閱讀

巴菲特賺翻：投資日5大商社成本138億美元 現值近400億美元

巴菲特賺翻：投資日5大商社成本138億美元 現值近400億美元
巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元
波克夏持有卡夫亨氏股票 可能幾乎出清

波克夏持有卡夫亨氏股票 可能幾乎出清
巴菲特曾嘆失望…「食品巨擘」恐被股神接班人大賣 股價軟腳逾5%

巴菲特曾嘆失望…「食品巨擘」恐被股神接班人大賣 股價軟腳逾5%

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
酪梨。Image by sandid from Pixabay

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

2026-02-09 12:36
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42
隨著房屋持有成本持續攀升，不少民眾關心，這筆每月固定支付屋主協會或公寓管理費(HOA fee或condo fee)能否在報稅時抵稅；多數情況下不行，但國稅局(IRS)規定中仍有少數例外情況。美聯社

HOA費用通常不能抵稅 但這2種情況例外

2026-02-09 09:05

超人氣

更多 >
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫