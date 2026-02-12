全美15最佳全包式度假處 適合闔家同遊

科羅拉多州格蘭比（Granby）。圖：pixabay

全包式度假村或許不適合所有人，但確實是全家大小出遊時，內容豐富且能控制預算的大好方式；不僅如此，它更省心省力，無需遠赴墨西哥或加勒比海，也能享受一應俱全的旅程。今日美國（USA Today）精選出全美15處最佳全包式度假村，住宿、餐飲與活動皆一價搞定。

1. Fair Hills度假村 - 明尼蘇達州底特律湖（Detroit Lakes）

坐落鵜鵠（Pelican）湖北岸、於今年慶祝創立百年的Fair Hills度假村，有如為全家打造的露營基地。簡約舒適的一至四臥室木屋，多數雖經近期翻修，仍保留大量木質壁板的質樸氛圍。費用涵蓋三餐及豐富活動與設施，網球、皮克球、帆船、滑水、高爾夫等運動課程更包含在住宿體驗。每周二晚間由員工演出的「Hootenanny音樂會」，不僅是中西部地區歷史悠久的音樂盛會，更是賓客最愛的經典節目。

2. Woodloch度假村 - 賓州霍利（Hawley）

該度假村屢次登上全美乃至全球最佳全包式度假村名單，住宿選擇有可容納6人的客房及空間更寬敞的出租度假屋，每種方案均包含度假村餐廳的餐飲。每日提供逾30項活動，從乾草車導覽、泳池遊戲到賓果遊戲與攻防箭，夜間更有適合全家參與的娛樂節目。此外，這座位於波科諾（Poconos）山脈的度假村更配備室內外泳池、室內外遊樂場、碰碰船與卡丁車、飛盤與迷你高爾夫球場及垂釣碼頭，吸引眾多家庭年年造訪。

3. Paws Up Montana - 蒙大拿州格林諾（Greenough）

這座坐落於黑腳（Blackfoot）河畔、佔地3萬7000英畝的牧場度假村，結合奢華與壯闊自然，擁有28棟豪華別墅及36座現代西部風格的奢華露營帳篷。房費包含三餐、機場接送、園區內交通，以及射箭、雪鞋健行、滑雪胎、小馬騎乘、步道健行等活動；遊客還可加購騎馬、狗拉雪橇、蠅釣及垂降等行程，有如一場自由探險的全方位度假體驗。

4. 莫宏克（Mohonk）山莊 - 紐約州紐伯茲（New Paltz）

緊鄰莫宏克湖的莫宏克山莊坐擁哈德遜河谷風光，提供獨木舟、游泳、健行、射箭等活動，並設有九洞高爾夫球場。這座獲列國家歷史地標的度假村，以復古的飲料機吸引孩童，另設有少年自然學家計畫及4至12歲兒童俱樂部。除季節性活動如溜冰與滑雪胎外，全年皆可使用室內泳池等設施。多數活動已包含於費用中，但水療、騎馬及攀岩需額外付費。三餐皆採用在地食材，實踐農場直送餐桌理念。全年推出的特別優惠讓住宿體驗更超值。

5. 黑莓農場（Blackberry Farm） - 田納西州瓦蘭德（Walland）

坐落於大煙山國家公園附近的黑莓農場，堪稱國內全包式度假村的翹楚。在這座奢華的度假勝地，家庭旅客可選擇傳統客房、套房、別墅或多臥室住宅。費用包含三餐，可品嚐到農場自產及在地食材烹製的招牌佳餚。季節性開放的戶外泳池、網球場與匹克球場，以及全長逾12英里的莊園步道，讓全家盡享活力時光。該度假村以優質兒童活動聞名，但俱樂部及多數活動需額外付費。

6. Rocking Horse牧場度假村 - 紐約州海蘭（Highland）

從名稱便可知該度假村以騎馬活動為核心，無論初學或進階者皆可參與騎乘路線；若對騎馬心存忐忑，可觀賞馬匹遊行與馬蹄鐵製作示範等活動。夏季可體驗香蕉船、獨木舟、健行、迷你高爾夫，或在戶外泳池與滑水道戲水；當氣溫轉涼，便是滑冰、滑雪、滑雪胎、雷射槍戰及室內水上樂園的時節。這座哈德遜河谷度假村的房價 包含餐點、點心與活動，上下舖客房及套房皆是家庭旅客的理想選擇。

7. C Lazy U牧場 - 科羅拉多州格蘭比（Granby）

可從丹佛輕鬆抵達的C Lazy U牧場，為孩童與青少年提供精彩的活動：在輔導員監督下體驗射箭、游泳與遊戲，青少年更可參加露營過夜、激流泛舟等戶外行程，成人則可自由規劃每日活動。騎馬是該處重頭戲，其他活動還有溫暖季節的蠅釣、健行與登山單車；冬季則有雪鞋健行、滑雪胎、溜冰及越野滑雪。大人可在新建的Lazy You Hideaway享受冷水浴或三溫暖，多數配備石砌壁爐的奢華木屋，在一天活動後提供休憩之所。

8. Migis Lodge on Sebago Lake - 緬因州南卡斯科（South Casco）

這座夏季與秋季開放的度假村有逾百年歷史，距波特蘭（Portland）僅一小時車程，融合新英格蘭湖畔度假風情與全包式體驗，房價涵蓋三餐及所有活動；從網球場、匹克球場、飛盤高爾夫、兒童營隊，到Sebago湖上的滑水、有繩滑水、獨木舟及立式划槳。度假村專屬島嶼上的龍蝦宴與戶外燒烤增添歡樂氛圍，住宿提供一至四臥室湖景小屋選擇。

9. Brooks Lake Lodge and Spa - 懷俄明州 杜波依斯（Dubois）

建於1922年的這座度假村，坐落於懷俄明州落磯山脈的黃金地段，鄰近黃石國家公園與傑克遜霍爾（Jackson Hole），距美洲大陸分水嶺（Continental Divide）僅一英里。全年營運，是逃離日常的避世之所；房價涵蓋三餐、午茶、三溫暖與熱水浴以及豐富活動。夏季可體驗騎馬、垂釣、健行、獨木舟與射箭；冬季則能享受滑雪胎、雪鞋健行、冰釣及越野滑雪。夏季另設兒童專屬活動，度假村的家庭小屋不僅空間寬敞，更坐擁壯麗湖光山色。

10. The Ranch at Rock Creek - 蒙大拿州菲利普（Philipsburg）

該度假村提供友善家庭的豪華露營體驗，有旅館客房、豪華木屋、原木小屋及改建歷史穀倉等多樣住宿選擇，滿足小家庭或多代同遊旅客。這座四季皆宜的度假村費用含三餐、飲料及全年活動，如騎馬、蠅釣、山地單車、滑冰與射箭等項目。孩童可參與藍寶石採礦、學習拓荒技能，並跟隨自然學家探索當地景觀；年長者可參與攝影工作坊，或在度假村悠閒享受吊床。

11. The Lodge on Little St. Simons Island - 喬治亞州 聖西蒙斯島（St. Simons Island）

位於喬治亞州黃金群島（Golden Isles）、僅能乘船抵達的小聖西蒙斯島度假村，不僅是座全包式度假村。這座全包式島嶼擁有七英里原始海灘、八千英畝鹽沼、三千英畝高地，並提供鳥類觀察、垂釣、健行、獨木舟等自然導師帶領的個人化活動，助您盡覽島嶼風光。房價包含船隻接駁、三餐、非酒精飲料、休閒設備、導覽行程。因每日僅接待32位遊客，能輕鬆覓得寧靜時光。

12. Alisal牧場 - 加州索夫昂（Solvang）

坐落聖塔芭芭拉葡萄酒產區，佔地1萬500英畝的Alisal牧場，空間皆以牛仔風格裝潢，以現代手法演繹西部風情度假體驗。費用包含住宿、全套早餐與晚餐，以及自行車、划艇、垂釣及葡萄園品酒等活動。六歲以下兒童免費入住，各年齡孩童皆可參與手工藝、可愛動物區及草坪遊戲等。預訂「Alisal探險」方案，每房每晚可增加兩項活動，如騎馬、擲斧或高爾夫球。

13. White Stallion牧場 - 亞利桑納州土桑（Tucson）

該牧場在2025年完成主樓與酒吧翻新，費用涵蓋餐飲、住宿及多數活動，如騎馬、健行、攀岩與射箭。這座全方位服務的度假牧場還設有可愛動物區、電影院、電動自行車、泳池、熱水浴及水療中心，以手機應用程式協助全家安排行程。每日為五歲以上遊客提供不同程度的騎馬課程，五歲以下幼童可免費入住。

14. The Tyler Place家庭度假村 - 佛蒙特州斯旺頓（Swanton）

想與孩子共度夏日假期，該度假村是理想之選；坐落尚普蘭（Champlain）湖畔，每年五月底至九月初開放，為全家提供多元體驗。費用涵蓋住宿（溫馨小屋或家庭套房）、豐富活動及三餐。早晚分齡活動讓嬰幼兒至青少年能與同齡玩伴互動，成人則可追尋個人興趣，午後則專注於親子時光。度假村獨特之處在於晚餐時設有親子分餐區，讓大人能悠閒享用雞尾酒、暢快交流。

15. Vista Verde牧場 - 科羅拉多州克拉克（Clark）

若想體驗山區活力滿滿的假期，該牧場是理想之選。全年開放家庭住宿（夏季與冬季），秋季另設成人專屬時段，包辦所有行程。費用涵蓋私人木屋或度假小屋、三餐及豐富的季節性活動。夏季活動有騎馬、健行、蠅釣與立式划槳；冬季則有雪橇之旅、冰釣、滑雪胎及越野滑雪等。度假村另設有兒童、青少年及青少年課程，以及新推出的3至5歲幼兒晨間活動。