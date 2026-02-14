搭郵輪手機少做一動作 回家恐收意外帳單

我的頻道

世界新聞網／輯
示意圖。Image by Pexels from Pixabay
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

郵輪出遊令人興奮，但享受假期之餘別忘了將手機調整為飛航模式，因為無論使用哪間電信公司，即便購買了在港口使用的國際漫遊方案，一旦到海上全都無法使用，所有通話、訊息、流量都將被視為國際海上漫遊，並以高昂的預付費率計費，就算不用手機，後台數據也會觸發漫遊費用，讓人在旅程結束後收到天價手機帳單。

Travel + Leisure報導，很多旅客上了郵輪後就興奮到忘記確認手機的狀況，或認為已經連接到船上的無線網路，就可以忽略行動通訊服務。AT&T無線網路成長及提供策略副總裁莎拉（Sarah Day）說，一旦郵輪駛離，遠到手機無法連接傳統陸地的基地台，旅客就得選船上的海上行動網路，這時手機網路會顯示「海上行動通訊」（Cellular at Sea）或「901」。

威訊通訊（Verizon）發言人科羅內奧斯（George Koroneos）說，在船上時，手機透過衛星連線。一旦手機連接到船上的衛星行動通訊網路，在陸地使用的行動方案和在港口使用的國際方案都無法使用，所有通話、訊息和流量數據都被視為國際海上漫遊，而衛星通訊所費不貲，即便不打電話不傳訊息，應用程式更新、社群網站通知等後台數據也會觸發漫遊費用。

不想收到高額帳單，有幾個做法。可以購買郵輪的國際方案並使用船上無線網路，但仍須將手機調整為飛航模式，啟航前還要確認是否有可使用無線網路通話和傳訊息的應用程式。大多數郵輪現在都用Starlink，速度和在陸地上幾乎相同。

郵輪的無線網路方案也不便宜，越來越多提供全面服務的郵輪如麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas）等有免費無線網路，其他郵輪則可能將免費網路作為訂購優惠或套房福利，也有郵輪將無線網路和其他服務一起販售並提供優惠套餐方案。

若只是想在船上時和旅伴保持聯繫，一些郵輪自己的應用程式提供便宜的海上通訊功能，只是品質沒那麼可靠。

也有電信業者推出海上通訊方案，例如AT&T的International Day Pass和威訊的Cruise Daily Pass費用都是一天20元，用戶在港口和海上可享無限通話和訊息及500MB的高速流量和無限低速流量。若購買此類方案需關閉手機無線網路，不需開啟飛航模式。

