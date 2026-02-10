路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by manseok Kim from Pixabay
乍看之下，路易斯安納州拉法葉（Lafayette）市郊的Buck & Johnny's餐廳毫無特色：磚造的倉庫般空間，設有寬敞舞池，牆面裝飾著美式足球頭盔與老舊石油公司招牌；角落有五人樂團現場演奏，各年齡層的男女湧向舞池，或踏步、或旋轉、或搖擺。這番場景，可出現在路易斯安納州、這個全美最具音樂氛圍土地的任何角落，而此時才上午九點，舞池已擠滿了人。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，拉法葉位於該州卡津（Cajun）地區中心，距紐奧良135英里、離休士頓215英里。從外觀看，這座城市與Buck & Johnny’s同樣低調，沒有任何醒目的地標值得專程前往；然而它卻屢獲「全美最幸福城市」稱號，2014年首獲華爾街日報選中，近年更獲紐約時報加封。

Buck & Johnny's的晨間盛況不令人意外，該市消防栓與電箱皆繪有鮮豔壁畫，以法文「allons danser」宣告「走，跳舞去」。當遊客坦言尚未造訪當地人最愛的餐廳時，閒聊的Uber司機會迅速轉為關切，有時甚至會邀請共進午餐。

幸福的秘訣

詢問當地人拉法葉市幸福感的根源，答案往往有共通之處。居民視友善為社會義務，並熱愛由法國、西非、美洲原住民、德國、西西里、墨西哥與黎巴嫩等多元交融的文化，彼此層層疊加而非分離。這種效應無所不在，表現在音樂、飲食，乃至人們迎接陌生人的方式。

在地歷史學家安塞萊特（Barry Jean Ancelet）指出，拉法葉一切舞蹈、歌謠與飲食的獨特之處，皆源於融合。他說，這沒有樂譜可循，全是即興演出。

美食作為愛的語言

若要用單一比喻來詮釋拉法葉的幸福，多數的答案指向秋葵濃湯（gumbo）。導覽「卡津美食之旅」的杜科特-科莫（Marie Ducote-Comeaux）表示，食物無疑是他們愛的語言，卡津經典菜餚秋葵濃湯、什錦飯（jambalaya）、紅豆燉飯，在鑄鐵製的鍋中沸騰著，為家庭聚會、美式足球賽事，以及這座城市幾乎永不停歇的節慶活動增添熱鬧氛圍。

「在地風味」（The Local Palate）雜誌評選拉法葉為南方最佳美食城鎮之一， 在三明治專賣店Olde Tyme Grocery，海灣鮮蝦是招牌po’boy三明治的主角，每逢禁肉的四旬齋期，排隊人龍總會蜿蜒至街尾；而在The Cajun Table餐廳，全年供應的卡津式玉米片，淋上海鮮起司醬，鋪滿小龍蝦尾，佐以本地鱷魚肉塊。

走，跳舞去

拉法葉不時以喧騰的方式慶祝其多元文化，每年10月舉行的阿卡迪亞與克里奧爾（Acadiens et Créoles）節，是最盛大的集會，彰顯此地兩大文化族群。

在化身為音樂美食殿堂的城市公園裡，不斷廣播著「別忘了你的血腥瑪麗」，與現場樂團以卡津法語演唱的樂音交織；人群在草坪上翩然起舞，公園各處廚師則忙著照料鍋中翻滾的什錦飯與秋葵濃湯。

一位女子牽起遊客的手，引領他跳基礎的卡津雙步舞；當提到Buck & Johnny's時，她說，跳舞能讓人開心，若不在清晨起舞，又怎能盡情跳上一整天呢？

