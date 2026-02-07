冬季旅遊首選國家 5位專家都推薦同一地點

芬蘭拉普蘭區(Lapland)。Image by Andreas from Pixabay

夏日的陽光固然美好，但你有試過包得緊緊的，在剛下的新雪中玩耍嗎？熱可可、暖手套和打雪仗的季節到來了，也該是規劃你的冬日仙境之旅的時候了，而旅遊專家們一致認為，芬蘭是體驗真正冬日魅力的最佳選擇。

「這裡是如此的寧靜祥和，一年之中有好幾個月，森林都會披上一層潔白的積雪，」Untold Story Travel聯合創始人布魯寧(Chris Brunning)在接受「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)採訪談到芬蘭拉普蘭區(Lapland)時說道，「彷彿永無止境的日落和神奇的冬夜，這世上再無其他地方能與之媲美。這裡還有經常被人忽視的豐富原住民 文化遺產，帶著北歐人特有幽默感且熱情友好的當地居民，以及歐洲最潔淨的空氣。」

「冬季的景色真是壯觀，因為它位於北極圈內，所以從這裡很容易就能看到極光，」Travel HerStory編輯詹森(Michelle Jensen)告訴「漫旅」，「這裡也是體驗各種冬季活動的絕佳去處，包括馴鹿雪橇、狗拉雪橇、冰上漂浮、雪鞋行走、雪地摩托車，以及位於『北極冰雪酒店』(Arctic Snow Hotel)，世界上唯一的冰雪桑拿。」

詹森補充指出，這裡非常適合有小孩的家庭，或是童心未泯的大人們，因為這裡有「可以讓你見到聖誕老人本人的聖誕老人村，還可以參觀聖誕老人的郵局，在雪地餐廳吃飯，玩雪圈，以及各種其他活動。」

Untamed Travelling創辦人弗布魯根(Jozef Verbruggen)介紹指出，整個地區都是一場感官盛宴；「這裡白雪皚皚，湖泊冰封深邃，」他說，「穿上雪鞋漫步，你只會聽到鞋底積雪嘎吱作響的聲音。」

「拉普蘭的特別之處在於，冬天不只是一個節慶，而是一種生活方式，一種生存之道，讓當地人學會如何在大多數其他地方都會被迫關閉的情況下，繼續生存下去的方式，」Riderly執行長納西洛(Carlos Nasillo)告訴「漫旅」，「真正的冬季生存文化遠勝於那些人為打造出來的冬季度假勝地。」

Duende Travels旅行顧問萊利(Claire Riley)則建議，可以先在芬蘭首都赫爾辛基待上幾天，享受美食、文化、設計和夜生活，然後再去芬蘭的極地過上幾天，感受純粹的自然風光，這樣可以說是最完美的組合。