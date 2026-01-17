貼紙遮住國家公園年票川普像 「恐被視為無效證件」

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
2025年美國國家公園年票正面印的是蒙大拿州冰川國家公園的壯麗景色，有關單位打算在明年的年票上改印華盛頓和川普的雙肖像。(路透)

遊客若將國家公園年票上的川普總統肖像遮蓋，其通行證可能被視為無效。舊金山紀事報（SFGATE）報導，內政部已更新2026年版「若經修改，即屬無效」（Void if Altered）規定，將貼紙及其他遮蓋物列為可能導致通行證無效的修改行為。

此舉似為針對遊客計劃遮蓋川普肖像的回應。先前媒體報導，部分藝術家正販售貼紙供民眾遮蓋國家公園「America the Beautiful」年票上的川普肖像。例如水彩畫家麥卡蒂（Jenny McCarty）就推出了帶有國家公園風景圖案的貼紙，她表示這既是一種抗議形式，也是為了恢復她心目中年票應有的美學。

儘管將蒙大拿州冰川國家公園景色改印成華盛頓與川普雙肖像，正面臨法律訴訟，但仍於1月1日起推出。年度通行證涵蓋數千處由國家公園管理局（NPS）等聯邦機構管理的休閒區域之入場費或基本設施費。儘管內政部強調這並非新政策，但若遊客需重新申辦，可能得再掏腰包。

內政部發言人向「新聞周刊」表示，這類通行證長期以來若遭修改即屬無效，政策更新並未改變此原則；這次更新目的在提供更明確的說明，以避免因工作人員與遊客大量提問而產生的困惑。

舊金山紀事報透過一名要求匿名的NPS員工，取得內政部發給NPS員工的內部郵件，內容載有更新指南。NPS長期以來即規定若簽名區遭修改，年票可能失效；而更新內容更明確規定，貼在年票正面的貼紙亦可能導致其失效。

向舊金山紀事報提供郵件內容的NPS員工表示，他曾接受民眾貼有貼紙的年票，這純粹因他們喜歡貼紙，「從未構成任何問題」；若民眾從戶外用品零售商購買年票，上面貼有小標籤，許多人也不會撕掉。

內政部說明，只要防偽特徵仍清晰可見，工作人員可酌情接受經修改的通行證；而員工亦可要求遊客移除貼紙，或要求購買當日票或補辦新證。

