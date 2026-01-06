旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。

根據機場安檢流程，搭機旅客需要取出隨身液體、將100毫升以下瓶罐集中裝袋，同時把筆電、 手機等3C產品自隨身行李取出，分別放入托盤接受掃描。

然而當行李順利通過檢查後，趕著搭機或上機前想喝一杯「機場啤酒」的旅客在輸送帶末端直接取回個人物品後，經常出現英國媒體Metro報導的「輸送帶塞車」(belt bumping)現象，引發其他旅客不滿，指的是部分旅客取回物品後，未將安檢托盤妥善歸位。

例如有些乘客在托盤仍位於輸送帶上，直接取走個人物品，卻將空托盤留置原處，導致後方托盤無法順利通過；還有人將托盤拿至整理桌旁，卻未依規定與其他空托盤堆放整齊，影響安檢效率。

儘管安檢現場設有標誌，甚至工作人員會出面口頭提醒，希望維持流程順暢，但仍有不少旅客無視相關指示，讓許多遵守規定的旅客深感不滿。

26歲的凱利(Blaise Kelly)接受英國每日郵報(Daily Mail)訪問時，直言此類行為「不僅沒禮貌，也不尊重其他排隊旅客和機場工作人員，更是刻意忽視工作人員要求」。

不滿情緒甚至在社群平台引發熱議，TikTok用戶@mariadinca_分享影片並呼籲大眾應該遵守「機場安檢托盤禮儀」；另一名用戶@mybreakingviews則強調，只花不到20秒時間將托盤歸位，可以加快整體安檢速度。

不過禮儀專家羅莎·溫莎(Laura Windsor)認為部分旅客未將托盤歸位，未必全是失禮所致，而是需要同時照顧孩童或長者而分身乏術，並強調「輸送帶塞車」不等於缺乏禮儀，甚至直指「(托盤歸位)並非強制規定，也不完全是旅客責任」。

另外「富比世」(Forbes)雜誌曾於2018年引用「BMC傳染病期刊」(BMC Infectious Diseases)研究報告指出，機場安檢托盤經常成為病毒溫床，導致部分旅客基於衛生疑慮不願觸碰托盤，擔心自己不慎在旅途染病。

