歐洲這文明古城 獲選全球最宜步行旅遊城市

奧林匹亞宙斯神廟（Temple of Olympian Zeus）。Image by Clara CALDERINI from Pixabay

受到全球觀光 客喜愛的希臘首都雅典獲選為全球最適宜步行旅遊城市，這座每年接待高達7百萬遊客的城市在一項「假日幸福指數」中獲得滿分奪冠，旅客可以在30分鐘或更短的時間步行參觀各知名景點如奧林匹亞宙斯神廟（Temple of Olympian Zeus）和帕那辛納 克體育場（Panathenaic Stadium）。

Travel + Leisure報導，靜修活動平台BookRetreats.com將雅典選為全球最宜步行旅遊城市；這份殊榮來自平台和哈佛大學 附屬臨床心理學家達蒂洛-瑞安博士（Natalie Dattilo-Ryan）合作的大型「假日幸福指數」（Holiday Happiness Index）研究中的一部分。

該研究包含全球近50個城市，以五個幸福感指標進行排名，這些指標包括城市所提供的日照、睡眠品質、健康飲食、親近自然的時間和運動，而城市的可步行性由測量主要古蹟和其他旅遊景點間的步行距離等因素決定，步行時間越短分數越高；擁有超過三百萬居民的雅典在滿分20分的情況下拿下20分奪冠。

在雅典的歷史中心，遊客可以在30分鐘或更短的時間內，從歷史遺跡如衛城（Acropolis）步行到其他史詩級景點如帕那辛納克體育場、奧林匹亞宙斯神廟、古雅典阿哥拉（the Ancient Agora）和赫淮斯托斯神廟（the Temple of Hephaestus）等。

任何造訪雅典的遊客都知道，這座城市的魅力不只在於古蹟間的緊密距離，還有其氛圍。歷史中心中充滿活力的街頭風情及許多行人專用的步道和區域，步行是體驗這座古城的最佳方式，儘管天氣炎熱，再加上阿納菲奧蒂卡（Anafiotika）和普拉卡（Plaka）著名的陡峭巷道和地形起伏的社區讓步行有些挑戰性，但能欣賞到壯闊的大理石古蹟和波光粼粼的愛琴海讓那些辛苦的爬坡都變得值得。