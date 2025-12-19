這座極光城市有「北方巴黎」之稱 遊客必做4件事

我的頻道

世界新聞網／輯
挪威的特羅姆瑟（Tromsø）是欣賞北極光理想地點，但在當地能做的事可不只如此。Image by Michelle Pitzel from Pixabay
挪威的特羅姆瑟（Tromsø）是欣賞北極光理想地點，但在當地能做的事可不只如此。這座被譽為「北方巴黎」的城市可以釣魚、欣賞北方教堂和了解馴鹿文化，還可以在當地最古老的酒吧來一杯皮爾森（pilsner）啤酒，讓人追極光之餘也能體驗當地的生活和文化。

Travel + Leisure報導，特羅姆瑟位於北極圈以北200英里，四周環繞著白雪皚皚的高山和波光粼粼的峽灣。每年8月下旬至隔年4月初，地球北端都會出現最壯麗的極光秀，而特羅姆瑟位於北緯70度附近，意謂看到如萬花筒般極光景色的可能性很高。當雲層散開時，從斯朵斯坦寧山（Storsteinen）的山頂到光害較少的開闊公園，好幾處地點都能欣賞北極光。更魔幻的極光體驗方法之一是搭乘Brim Explorer的電動船，在黑夜中駛過特羅姆瑟海峽，欣賞明亮的綠色光帶在天空中舞動。

薩米人（Sámi）是斯堪地那維亞的原住民，以馴鹿放牧為主過著半游牧的生活。「特羅姆瑟北極馴鹿」是一個鄉村營地，位於特羅姆瑟北方車程30分鐘處，是了解薩米人的生活及他們與馴鹿間關係的最佳地點，遊客可以在溫暖的拉普（lavvu）帳篷內廳薩米人說故事、餵馴鹿、坐雪橇，或嚐嚐用馴鹿肉、紅蘿蔔和馬鈴薯製作的傳統豐盛燉菜。

即使天寒地凍，特羅姆瑟的峽灣也能釣魚，許多業者都有提供北極釣魚之旅，這些水域是鱈魚、鮭魚、鯡魚、比目魚甚至姥鯊的家，就算運氣不好，沿途的美景也讓人覺得不虛此行。

1965年完工的北極大教堂是當地最引人注目的景點之一，外觀由多層三角形構成；走過特羅姆瑟橋後教堂就映入眼簾，彩繪玻璃在夜晚時更壯觀。

古色古香的歐爾哈倫（Ølhallen）酒吧1928年開始營業，是挪威最古老的酒吧，也是避寒的好去處。酒吧許多啤酒都在全世界最北的釀酒廠Mack釀製，記得喝上一杯經典的皮爾森啤酒，也別忘了和驚人的北極熊標本合照。

雖然特羅姆瑟的氣候極端，夏天還有永晝，但仍能種出品質優良的農產品，海鮮更是當地特色，位於特羅姆瑟海濱附近的海鮮餐廳「菲斯克康佩尼」（Fiskekompaniet）完美呈現該地區獨具特色的美食精髓。

住宿可以選擇能俯瞰特羅姆瑟港口的克拉麗奧飯店（Clarion Hotel The Edge），絕佳的地點讓遊客無論搭船、探索城市還是欣賞夜景都很方便，飯店11樓還有特羅姆瑟唯一的屋頂酒吧。

