華航歡慶66周年機票88折起 美西航線有驚喜價

記者黃淑惠／台北即時報導
華航歡慶66歲生日快樂，推出「華航飛行樂園」週年慶活動。(華航提供)
華航歡慶66周年，驚喜回饋再升級，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。

華航表示，活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元(台幣，下同)的豪禮大方送，一同歡慶華航66歲生日。

年末感恩季，華航寵粉無極限，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北－宿霧來回未稅價 TWD4,166元起、台北－曼谷TWD4,366元起、台北－新加坡TWD5,566元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島 TWD6,666元起、台北–大阪TWD8,866元起等，直飛日本與東南亞熱門航點通通不到萬元。

美國航線同樣超划算，台北－安大略未稅價TWD16,766元起、台北－西雅圖TWD17,466元起，直飛美西兩萬有找。華麗歐洲線亦不容錯過，台北－倫敦未稅價TWD21,666元起，即刻開啟冬季浪漫旅程。此外，華航還準備全球不限航點商務艙來回機票6張、經濟艙來回機票6張，以及數百組最高可折抵TWD6,666元的機票折扣碼等各項好禮，邀請旅客天天上線解鎖隱藏版優惠，把握搶票良機。

「華航飛行樂園」周年慶活動即日起開跑，全航線88折起。(華航提供)
華航 機票 新加坡

