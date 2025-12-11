華航歡慶66周年機票88折起 美西航線有驚喜價

華航歡慶66歲生日快樂，推出「華航飛行樂園」週年慶活動。(華航提供)

華航 歡慶66周年，驚喜回饋再升級，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線機票 祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。

華航表示，活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元(台幣，下同)的豪禮大方送，一同歡慶華航66歲生日。

年末感恩季，華航寵粉無極限，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北－宿霧來回未稅價 TWD4,166元起、台北－曼谷TWD4,366元起、台北－新加坡 TWD5,566元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島 TWD6,666元起、台北–大阪TWD8,866元起等，直飛日本與東南亞熱門航點通通不到萬元。