加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

快訊

編譯周靜芝/即時報導
迪士尼樂園正歡慶70周年，位於加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園將推出限時五折門票優惠，但僅限加州居民購買。美聯社
迪士尼樂園正歡慶70周年，位於加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園將推出限時五折門票優惠，但僅限加州居民購買；意即當地人只需花費249元即可獲得三日跨園票（park hopper pass），暢遊迪士尼樂園與迪士尼加州冒險樂園。

紐約郵報報導，非加州居民購買迪士尼樂園三日跨園票價格不變：成人535元，兒童510元。迪士尼樂園官網宣布，優惠票將於12月3日開賣，有效期自1月1日至5月21日。

該主題樂園聲明，持有限時優惠票者可於非連續日期使用，但須事先預約。

欲享此折扣優惠者須證明加州居民資格，即僅限郵遞區號90000至96199者申請。樂園將透過查驗政府核發的身份證件，於購票及入場時查驗。

此限時優惠在迪士尼樂園與迪士尼度假區大幅調漲票價後推出，先前的漲價引發遊客普遍不滿。

在安納罕，旺季單日票價攀升至224元新高，多日票各類價格亦全面上漲。年票漲幅尤為明顯，最高等級的「啟發者之鑰」（Inspire Key）價格躍升至1899元，停車場亦調漲至每日40元。

佛州奧蘭多迪士尼度假區同步實施類似漲價，使魔法王國最高等級單日票首度突破200元；年票漲幅最高達80元，最高等級附加服務及導覽行程則上調10至20元。

粉絲在社群平台上強烈反彈，指漲價令荷包吃不消，並抱怨樂園在提供更少服務的同時卻收取更高費用。購買年票的遊客稱，無力負擔高票價，許多人表示不會續購。

其他人則指出，餐飲、住宿及Genie+以單日為單位的付費服務、快速通關的Lightning Lane等附加費用，已使傳統迪士尼假期對一般家庭越來越難負擔。

部分遊客認為若人潮減少則漲價合理，但多數人反映兩座度假區在多數季節仍人滿為患；另有批評指此舉為「縮水式通膨」（shrinkflation），在門票價格最高的日子裡，娛樂項目減少且工作人員縮減。

迪士尼 加州 佛州

過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元

非法藏有超過125支槍 西米谷男子被捕

ByHeart「毒奶粉」風暴前 加州已有6嬰被感染

無證客享州內學費優待 司法部告加州：歧視外州美國生

