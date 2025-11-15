這條美國經典公路 剛獲選最美自駕路線

沒有松林氣息或海風鹹香的「66號公路」(Route 66)，依然被評為全美最具代表性的風景公路。美聯社

美國最受歡迎的公路之旅往往沿著壯麗海岸或蜿蜒山巒而行，但沒有松林氣息或海風鹹香的「66號公路」(Route 66)，依然被評為全美最具代表性的風景公路。

根據「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)報導，這條長達2400英里、橫跨八州的經典路線，榮登Tripadvisor最新評選的「全美最美公路」榜首。評比依據來自Instagram的標籤數據，由Tripadvisor與汽車性能資料網站0-60specs.com合作完成。「66號公路擁有傳奇的流行文化地位與豐富歷史，累積超過200萬則Instagram貼文，展現聲譽如何推升社群熱度，」0-60specs.com的代表埃米爾．巴契奇(Emir Bacic)在接受「漫旅」雜誌訪問時表示。

「如今，只要上傳一張風景照，就能激發成千上萬旅人的想像，這也是為何這些經典路線能在社群上爆紅的原因，」他說。根據研究，明年將滿百歲的66號公路，共出現233萬則貼文，遠超過全美其他任何風景公路。

根據國家公園管理局(NPS)指出，這條公路於1926年由聯邦公共道路局(Bureau of Public Roads)正式建立，最初是塵暴時期(Dust Bowl)居民向西遷移的重要通道，之後更被深植於流行文化中，包括約翰・史坦貝克(John Steinbeck)的小說「憤怒的葡萄」(The Grapes of Wrath)和由納金高(Nat King Cole)、滾石樂團(The Rolling Stones)、平克勞斯貝(Bing Crosby)以及流行尖端(Depeche Mode)演唱的歌曲「Route 66」，都讓這條公路名留青史。

排名第二的是全長469英里的「藍嶺大道」(Blue Ridge Parkway)，在Instagram上有72.8萬則貼文。這條穿越維吉尼亞州 與北卡羅來納州 的山路，每到秋季紅葉時節便吸引大量旅客，連接仙納多國家公園與大煙山國家公園。

第三名是位於俄勒岡州、兩側遍布葡萄園的威拉米特河谷(Willamette Valley)，擁有超過50萬則貼文。加州 的太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)與夏威夷茂宜島的哈納之路(Road to Hana)則分別名列第四與第五。

與其他自然景觀路線不同，第六名是紐約市的公園大道(Park Avenue)，高樓林立的街道共出現33.4萬則貼文。以下為Tripadvisor公布的完整前十名榜單：

1️⃣ Route 66：233萬6066則貼文 2️⃣ Blue Ridge Parkway：72萬8000則貼文 3️⃣ Willamette Valley：50萬253則貼文 4️⃣ Pacific Coast Highway：45萬3215則貼文 5️⃣ Hana Highway(Road to Hana)：40萬9870則貼文 6️⃣ Park Avenue(紐約)：33萬4000則貼文 7️⃣ Road to Nowhere：32萬則貼文 8️⃣ 17-Mile Drive：18萬9187則貼文 9️⃣ Crystal Beach：16萬6000則貼文 🔟 Skyline Drive：14萬1216則貼文。