退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休生活帶來更多自由與時間去探索世界，但旅遊開銷也可能隨之增加。幸好，許多航空公司、飯店、郵輪 與景點都看重銀髮族旅客的消費潛力，推出專屬長者優惠，讓你每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。

根據雅虎新聞網（Yahoo）報導，這些優惠往往不會在官網明確標示，懂得「去哪裡找、怎麼問」，就能多省一筆。無論是周末短途旅行，還是清單上的夢幻長假，以下這些銀髮族旅遊折扣都值得參考。

1.聯合航空（United Airlines）65歲以上專屬票價

聯合航空為年滿65歲的旅客在部分航線提供優惠票價，但折扣不一定會顯示於網站上。訂票時可選擇「Senior 65+」查看是否符合資格，或直接致電客服詢問。

折扣幅度依航線不同約為10%至15%，部分航班不適用。若能彈性調整出發日期，更容易搶到優惠。仍建議提前比較促銷票，有時一般優惠價甚至比長者票更划算。

2.美國航空（American Airlines）部分國際航線長者折扣

美國航空針對65歲以上旅客，於部分拉丁美洲及國際航線提供約10%至15%的折扣。優惠須於 AA.com 的「進階搜尋（Advanced Search）」頁面中選擇「Senior Citizen Discount」或致電客服查詢。由於折扣浮動、名額有限，仍建議同時比價一般促銷票。

3.西南航空（Southwest Airlines）65歲以上長者優惠票

西南航空提供65歲以上旅客長者票價，需透過客服申請。雖非所有航班都有優惠，但其票價原本就具競爭力，加上「兩件托運行李免費」政策，仍深受長者歡迎。訂票時需提供年齡證明；若選購「Wanna Get Away」票種，還可累積積分折抵未來旅程。

4.英國航空（British Airways）AARP會員最高折200美元

AARP會員可於英航享艙等別折扣：商務艙往返可省200美元，經濟艙則省65美元，適用於超過130個跨大西洋航點。需透過AARP旅遊中心線上預訂，並於2026年1月31日前完成訂票、2025年6月30日前出發。此優惠不限年齡，任何AARP會員皆可享有。

5.萬豪酒店（Marriott）62歲以上85折

萬豪為62歲以上旅客提供全球飯店最高15%折扣，部分地點另有免費早餐或延遲退房禮遇。入住時需出示年齡證明，且優惠最多適用兩間房。若搭配萬豪會員計畫，平均每晚可省約45美元。

6.精選酒店集團（Choice Hotels）60歲以上或AARP會員最高9折

旗下品牌如 Comfort Inn、Clarion、Sleep Inn、Quality Inn 等皆提供長者或AARP會員優惠。線上訂房時選擇「Senior/AARP」即可，或撥打客服電話要求長者價。飯店分布廣泛，適合自駕旅客。

7.Best Western 55歲以上或AARP會員95折

全球4000多家Best Western飯店為55歲以上旅客提供至少5%折扣。AARP會員並可於「Best Western Rewards」計畫中多獲10%積分獎勵。優惠依地點略有不同，建議訂前確認。

8.Hertz租車 50歲以上享八折

Hertz的「Fifty Plus Program」讓50歲以上旅客以八折租車，預訂時輸入代碼CDP#2007815即可。AARP會員透過合作方案可享更高折扣及免費加名駕駛，建議比較後擇優。

9.Budget租車AARP會員最高75折

AARP會員在Budget租車可享10%至25%折扣，預付更可達35%。使用代碼BCD#Y508537預訂，還可獲3%積分回饋、免費附加駕駛與車型升等。

10.Amtrak美國鐵路65歲以上票價九折

Amtrak為65歲以上旅客提供多數路線九折優惠，包括加州Zephyr與Southwest Chief等經典路線。與加拿大VIA Rail合作路線則自60歲起適用。線上選擇「Senior」票種即可享優惠。

11.皇家加勒比（Royal Caribbean）55歲以上郵輪優惠

皇家加勒比為55歲以上旅客提供部分航次專屬折扣，幅度依艙等與季節而異。訂房時選擇「Seniors (Age 55+)」可查看可用航程。每艙至少一人須符合年齡資格。

12.嘉年華郵 輪（Carnival Cruise Line）55歲以上專屬票

嘉年華郵輪設有「Cruise Deals for Seniors」專頁，提供55歲以上旅客專屬優惠。只要在訂票頁勾選「55+ years old」即可查看。優惠更新頻繁，建議定期關注。

13.美國國家公園「美麗美國」長者通行證

62歲以上美國公民或永久居民可購買「Senior Pass」：終身票80美元、年票20美元。持證可無限次進入全美2000多個國家公園與休閒區，並享設施半價優惠。線上購買需加收10美元手續費。

14.AARP旅遊中心（Expedia合作）會員專屬優惠

AARP會員可透過Expedia平台預訂機票、飯店、租車與郵輪享專屬折扣。預訂套票可得50美元禮卡，郵輪則有最高100美元船上消費金與35%折扣。年費僅12美元，一趟旅程即可回本。

15.溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels）AARP會員九折

AARP會員入住溫德姆旗下品牌（如Days Inn、Ramada、Super 8、La Quinta等）可享九折優惠。部分飯店另有免費早餐或延遲退房服務。

16.Grand European Travel AARP會員導覽團折100美元

AARP會員參加Grand European Travel導覽團，每人可減100美元；奢華河輪行程則減總額100美元。行程橫跨歐洲、亞洲、非洲與美洲300多條路線，適合偏好全程代辦的旅客。

17.Vacations By Rail AARP會員火車假期95折

AARP會員預訂Vacations By Rail精選行程可享95折。行程涵蓋加拿大洛磯山脈、美國國家公園及歐洲經典火車路線，套裝包含住宿與餐食。

18.AMAC郵輪優惠免手續費、岸上行程95折

AMAC（美國成熟公民協會）會員可享與多家郵輪公司合作優惠，包括免訂位費、岸上觀光95折與價格保證等。

年費比AARP更低，是保守派長者的熱門替代選擇。