這10個美國城市 旅客：永遠不想再去

示意圖。Image by นิธิ วีระสันติ from Pixabay

到未知地方旅行的樂趣之一，就是在完成願望清單後，依個人體驗決定是否要再次造訪。

紐約郵報報導，近日社群媒體Reddit的用戶紛紛針對r/geography社群的一則貼文發表評論，許多人很快說出他們曾踏足的地方，然後表示「是啊，再也不想去了」。這些人們討厭的地方，有些令人十分驚訝；但更令人意外的是，紐約市竟然不在這份名單上。

儘管大蘋果因犯罪、髒亂與懈怠的校園系統而備受抨擊，曼哈頓正面臨資金、人口外流的挑戰，但事實證明，有些地方可能更糟；根據旅行者的意見，他們似乎不認為高譚市屬於這份名單的榜首。

旅客希望再也不要見到的城市，因為各種原因而上榜，如犯罪、氣氛不佳、太擁擠、太像世界末日、討厭的居民等。以下是全美十個被網友認為最糟糕的城市（排名不分先後）。

1. 加州史塔克頓（Stockton）

一位評論者留言說，冰毒四處可見，犯罪太多，是他所到過任何地方中最魯莽、缺乏安全感的城市。另一人表示同意說，「似乎沒有再回去的好理由」。

2. 德州達拉斯（Dallas）

一位旅行者表示，那地方感覺就像電影「陰屍路」（Walking Dead）裡缺乏天啟的詭異城市。還有人說，那是他到過最沒有靈魂的城市。

3. 佛州邁阿密（Miami）

一位網友開玩笑說，他很興奮再也不用去邁阿密了。另一人以誇張的語氣表示，她討厭在邁阿密的每一分每一秒，她曾試圖縮短旅程，但卻無法做到；雖然她喜歡棕櫚樹、海灘和「黃金女郎」（Golden Girls）影集，但邁阿密是她到過最刻薄、最虛假的地方，「這裡的氣氛實在太糟了」。

4. 伊利諾州開羅（Cairo）

一人留言說，芝加哥周圍有一些糟糕的小鎮，但都比不上開羅；人口比1860年還少，只有鼎盛時期的十分之一。頻頻發生淹水、私刑與種族暴亂，產業空洞化與新的交通選擇掏空了這個城市；環顧四周，是個令人深感詭異與不安的地方。另一位討厭開羅的再補一刀說，這與馬克·吐溫 (Mark Twain) 在「頑童歷險記」中所描述的完全不一樣。

5. 密蘇里州布蘭森（Branson）

一位不滿的旅客說，他從沒見過這麼多糟糕的嘉年華會景點和糟糕的餐廳。有人打趣說，就像是中西部的默特爾比奇 (Myrtle Beach，南卡羅來納州 濱海旅遊城市)。

6. 田納西州納許維爾（Nashville）

一人評論說，每個酒吧都是一樣的，裡面的女孩更不討人喜歡，除了這兩件事之外，完全沒有特色可言。另一人也沒好氣地表示，這正是他所想的，「也許更糟」。

一位留言者表示，傑克遜是唯一一個讓他在所剩無幾的餘暇內找不到任何可取之處或可做之事的地方。另一人回應說，他走遍美國、加拿大、墨西哥、歐洲和印度，但從未像在密西西比州的傑克遜一樣感到不安全；那座城市有種不祥的氣氛，好像隨時都可能發生可怕的事。

一位旅客分享說，他曾在岩泉住過一次，當他詢問一位熱情又有魅力的女士「岩泉有什麼好玩的」，她回答說「這裡是全國少女懷孕率最高的地方」。另一人附和說，他同意這一點，沒有比這裡更糟的地方了。

9. 愛荷華州蘇城（Sioux City）

一位評論者稱，那裡惡臭衝天，難以忍受。另一人稱蘇城為「下水道城市」。

10. 亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）

一人說，他討厭鳳凰城的一切，比較喜歡圖森（Tucson）。另有人嘲諷說，從夏天的平均溫度來看，那裡的人只能絕望地想著如何活命。