空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

示意圖。Image by Vinh Lâm from Pexels

前空姐卡瑪拉妮（Kat Kamalani）在她上傳IG的影片中，談到旅客在飛行途中應該避免喝什麼，以及一些安全的解決方法。

每日郵報報導，卡瑪拉妮告訴網友，她絕對不會在飛機上飲用任何非罐裝或瓶裝的液體。她說，她不信任飛機上水箱的原因是，它們很少被清洗、「很噁心」。

她指出，空服人員很少喝機上的咖啡 或茶，兩者的熱水都來自同一個水箱。影片中，她指著飛機上咖啡機稱，除非壞了，否則很少會被清洗。

卡瑪拉妮堅稱，咖啡機上的咖啡壺會在兩次飛行間取出來清洗，但整台機器從來沒有好好清洗過；而且，它們就放在廁所旁邊。

這位媽媽也分享了一個方便的小訣竅給在飛行途中要幫寶寶沖牛奶 的父母。卡瑪拉妮說，千萬不要向空服人員要熱水，直接倒進寶寶的奶瓶裡。她說，先要一瓶瓶裝水，用來給寶寶沖牛奶，然後要杯熱水，將奶瓶放到裡面加熱。

網友對卡瑪拉妮的建議反應不一，許多人聲稱自己也是空服人員，對喝機上水箱的水沒有任何疑慮。其中一人表示，自己是美國的空姐，這種謠言已聽了許多年；她一直喝飛機上的咖啡和茶，從未因此而生病。

另一位空姐留言說，她從1985年就開始在機上服務了，她們做的第一件事就是沖咖啡，「這是謠言」。還有人說，那些水箱符合聯邦標準，問卡瑪拉妮多久清洗一次家中的水管？

去年，一位來自美國、曾在多家航空公司擔任空姐的人，與每日郵報分享了她的一些觀察與專業意見。她說，熱水水箱很少會「徹底清潔」，可能成為細菌的溫床，她建議在飛行途中堅持飲用冷飲，或在登機前從機場購買熱飲裝在保溫瓶中。