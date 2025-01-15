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空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Vinh Lâm from Pexels
示意圖。Image by Vinh Lâm from Pexels

前空姐卡瑪拉妮（Kat Kamalani）在她上傳IG的影片中，談到旅客在飛行途中應該避免喝什麼，以及一些安全的解決方法。

每日郵報報導，卡瑪拉妮告訴網友，她絕對不會在飛機上飲用任何非罐裝或瓶裝的液體。她說，她不信任飛機上水箱的原因是，它們很少被清洗、「很噁心」。

她指出，空服人員很少喝機上的咖啡或茶，兩者的熱水都來自同一個水箱。影片中，她指著飛機上咖啡機稱，除非壞了，否則很少會被清洗。

卡瑪拉妮堅稱，咖啡機上的咖啡壺會在兩次飛行間取出來清洗，但整台機器從來沒有好好清洗過；而且，它們就放在廁所旁邊。

這位媽媽也分享了一個方便的小訣竅給在飛行途中要幫寶寶沖牛奶的父母。卡瑪拉妮說，千萬不要向空服人員要熱水，直接倒進寶寶的奶瓶裡。她說，先要一瓶瓶裝水，用來給寶寶沖牛奶，然後要杯熱水，將奶瓶放到裡面加熱。

網友對卡瑪拉妮的建議反應不一，許多人聲稱自己也是空服人員，對喝機上水箱的水沒有任何疑慮。其中一人表示，自己是美國的空姐，這種謠言已聽了許多年；她一直喝飛機上的咖啡和茶，從未因此而生病。

另一位空姐留言說，她從1985年就開始在機上服務了，她們做的第一件事就是沖咖啡，「這是謠言」。還有人說，那些水箱符合聯邦標準，問卡瑪拉妮多久清洗一次家中的水管？

去年，一位來自美國、曾在多家航空公司擔任空姐的人，與每日郵報分享了她的一些觀察與專業意見。她說，熱水水箱很少會「徹底清潔」，可能成為細菌的溫床，她建議在飛行途中堅持飲用冷飲，或在登機前從機場購買熱飲裝在保溫瓶中。

咖啡 牛奶

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