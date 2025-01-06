迪士尼推夏季旅遊優惠 促銷活動2/10截止

圖為佛州迪士尼樂園。美聯社

迪士尼 世界(Walt Disney World)希望透過限時優惠，來吸引遊客前往他們位在奧蘭多(Orlando)的度假勝地。

自1月2日起，選擇購買2025年迪士尼世界度假方案的遊客，可享一份免費餐飲方案。

根據新聞稿，計劃在5月27日至6月26日以及7月7日至8月6日期間前往度假村的遊客，多可享受到此優惠方案。

想要享用這次的促銷活動，遊客必須訂購至少三晚的三天迪士尼世界無折扣套票，該套票包括房間和包括了跨園區「Park Hopper」的主題樂園 門票。

迪士尼樂園一篇於2024年12月30日發布在部落格上的貼文指出：「我們全年提供各種票種、餐飲和住宿選選項與促銷優惠，幫助家庭在度假時節省開支。我們尤其收到了很多人的來信，說在過去幾年中享受過我們的餐飲計劃特別優惠，根據大眾的要求，我們推出了最新優惠，好幫助各位，能在2025年接下來的假期中，節省並享受您最喜歡的迪士尼美食！」

迪士尼發言人在電話中告訴福斯商業新聞網(Fox Business)，類似的促銷活動在新冠疫情 前很受歡迎。

賓客派對中的每個人，勿論年紀，都有兩種用餐計劃可選擇，根據顧客在迪士尼度假村住宿的天數，位顧客提供特定數量的餐點和小吃。

迪士尼世界中的200多家餐廳和地點，均接受用餐計畫。

迪士尼聲明指出，餐飲計劃非常適合那些，想要無憂無慮度假並享受旅行的人；無論你們是帶小孩的家庭還是一群美食愛好者，都可以透過用餐計劃，吃到幾乎任何一種餐點。

迪士尼在2024年12月稍早時，宣布了2025年奧蘭多園區的計劃，其中包括許多將在夏天登場的演出和景點；根據迪士尼部落格，Test Track項目將在夏天重返EPCOT園區。

促銷活動將於2月10日結束。