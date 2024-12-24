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搭機旅行減輕背部壓力 脊椎外科醫生提供6招

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

全球各地的人們都正準備返家過節，一位脊椎外科醫師分享了搭乘飛機時可以更舒適的幾種方法。

紐約郵報報導，在紐約執業的巴特勒（Alexander Butler）醫生指出，只要為旅程做好準備，就能在空中舒適地保護背部、釋放壓力。以下是他分享的6種能擁有更愉快旅程的方法。

首先，巴特勒建議旅客捨棄需要肩揹或手提的行李袋，選擇附有滾輪的登機箱。他說，除了避免肩膀疼痛外，會讓在機場走動時更輕鬆。他表示，可以將登機箱放進頭頂行李箱，然後用前座的椅下空間來伸展雙腿或放小背包。

除了帶滾輪登機箱外，巴特勒建議在登機前做伸展運動。長時間坐在飛機上易導致肌肉痙攣，提前做伸展運動可以緩解症狀；久坐還會導致骨盆前傾，而這是腰痛的常見原因。如果在旅行後容易感到背痛，巴特勒推薦做些撐舉、橋式和哥薩克深蹲運動。

雖然多數人都希望能將頭倚在靠窗座位的艙壁上，但巴特勒指出，走道座位其實對背部最好。他說，為盡量減少長時間保持單一姿勢，在長途飛行時，每小時至少起身一次、站立或步行幾分鐘都非常有益，而走道座位更方便起身。

除了經常走動之外，這位骨科醫生還建議經常調整姿勢。他表示，將肩膀上下、前後移動，同時將下巴和頸部往後縮等動作，都可減輕問題。

接著，巴特勒提醒旅客在機上時保持充足水分。他表示，在飛行途中脫水是很常見現象，但飲酒對此沒有幫助；他最喜歡在隨身行李中放個空水瓶和一份營養餐點。他說，這樣既可保持充足的水分與能量，而不需再起飛前或飛行途中額外花錢。

最後，巴特勒建議必要時可以靠非處方藥來減輕疼痛。他說，飛行中的疼痛很可能是由於肌肉、關節或其他部位僵硬所致；而最好的解決方法是在旅程結束後，立即透過活動身體、伸展或運動來恢復正常。

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