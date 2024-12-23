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政府部門關門危機 對出遊旅客有影響嗎？

編譯周芳苑／即時報導
美國會大廈。路透
美國會大廈。路透

國會議員17日達成兩黨協議，讓政府至少明年三月中之前維持運作，但新當選總統川普(Donald Trump)拒絕，並呼籲提高債務上限，在20日最後期限結束後通過支出法案，解除關門危機。專家說，即便關門，也不致於對節日旅行計劃產生巨大影響。

今日美國(USA Today)分析，政府長期關閉可能對旅行帶來較明顯的影響，但要經過一段時間才可能顯現；短期而言，人們外出旅遊仍可安然抵達目的地。

根據政府文件和過去先例，政府關門對航班、郵輪基本上不會有影響。

對聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)、運輸安全管理局(Transportation Security Administration ,TSA)以及海關和邊境保護局(Customs and Border Protection)等機構的資助將暫停，不過，在機場和港口的服務人員以及監督航班的管制員被視為必要人員(essential personnel)，關閉期間將無薪工作。

這些機構面臨的挑戰是招募和培訓；安全相關的檢查和空中交通管制都會繼續。

其次，根據國務院(State Department)最新指導意見，假如有足夠費用支持，美國和國際領事業務也將如常運作，包括護照、簽證以及協助海外的美國公民。

不過，政府關閉可能產生經濟影響。根據美國旅遊協會(U.S. Travel Association)估計，預計全美旅遊經濟每天將損失 1.4 億元。

基本上，旅遊業不可或缺的必要人員是讓整個體系持續運作的人，先前政府關門時，空中交通管制員、安全檢查員、安全人員和海關官員都排除在停工行列外，預料這一波關門也繼續工作。

那麼，其他環節停工對旅行是否會產生影響？

先前政府關閉期間，對旅行影響很小。 2019 年，聯邦航管局管制員和運輸安全管理局人員約停薪兩週後才開始停工，造成安全檢查站排隊、航班開始延誤，不久後，政府同意資助立法，一切恢復正常。

同年，某些國家公園關閉，另一些仍開放，但無人維護，導致垃圾堆積如山、廁所滿溢。

至於遊輪業，專家凱龍 (Stewart Chiron) 說，也許會有一些延誤和不便，多因人員配置造成，但遊輪假期不致於喊停。

政府關門 國務院 邊境

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