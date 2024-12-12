我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「所有人都活在川普時代」時代總編：正見證其巔峰

CFPB：修改銀行收取帳戶透支手續費辦法

「貓王」迷朝聖公路之旅 不能錯過的打卡地點

編譯周靜芝 / 即時報導
雅園（Graceland）是貓王生命最後20年的居住地，還有汽車收藏與其他展品，以及貓王駕駛過的飛機，包括以女兒命名的麗莎·瑪麗（Lisa Marie）號。美聯社
雅園（Graceland）是貓王生命最後20年的居住地，還有汽車收藏與其他展品，以及貓王駕駛過的飛機，包括以女兒命名的麗莎·瑪麗（Lisa Marie）號。美聯社

全美幾乎每個州都有「搖滾樂之王」艾維斯·普里斯萊（Elvis Presley）的足跡，但在田納西州的曼菲斯（Memphis）與密西西比州的圖珀洛（Tupelo）能找到與貓王相關最重要的故居、餐廳與博物館

今日美國報（USA Today）報導，經由22號州際公路，從曼菲斯到圖珀洛車程不到兩小時，在這兩座城市之間，從雅園（Graceland）到艾維斯的出生地，可用一個周末參觀十餘處地標。無論是為參加圖珀洛貓王節（Tupelo Elvis Festival），或是參觀搖滾天王的故居，以下是每位貓王迷都應該列入清單的地點。

雅園（Graceland）

如果只想參觀一個貓王的景點，選這裡就對了。自1982年以來，從美國總統到日本首相都曾前往雅園朝聖。這裡是貓王生命最後20年的居住地，還有汽車收藏與其他展品，以及貓王駕駛過的飛機，包括以女兒命名的麗莎·瑪麗（Lisa Marie）號。

貓王出生地

在參觀過雅園之後，貓王的出生地或許會讓人覺得毫不起眼，這個300平方英尺的住家，會讓紐約人覺得他們的公寓沒那麼小；如果聽過「獵槍小屋」（shotgun shack），這裡會讓人有較清楚的概念。幸好附近還有些有趣的建築，包括小教堂、外屋、小型博物館，以及象徵艾維斯從男孩變成藝人的「Becoming」雕像。門票也包括艾維斯小時候上過的教堂，這裡可能啟發了年輕的他投身音樂。

貓王回家雕像

2012年落成的這座雕像，是為紀念他1956年在當時納什維爾的展覽中心Fairgrounds舉行的返鄉演出。銅像面向貓王的出生地東圖珀洛，可免費參觀。

Lansky Bros.服裝店

1952年，少年艾維斯走進Beale街126號的一家知名服裝店，他買不起和艾靈頓公爵（Duke Ellington）或比比金（B.B. King）等知名音樂家一樣的衣服。1956 年，他成了國際巨星，從那時起，該公司創始人蘭斯基（Bernard Lansky）就開始為貓王提供服裝。Clothier To The King系列於2001年推出，在曼菲斯的總公司現在還買得到這些服裝。

太陽錄音室（Sun Studio）

這裡不只是艾維斯歌迷的專屬景點，也是這段公路旅行中不可或缺的一站。艾維斯的唱片公司是Sun Records，他在這裡錄製了他最早的歌曲。除了白天時間，這裡仍是個正常運作的錄音室。45分鐘的導覽，可一睹貓王經典照片，包括1956年艾維斯、強尼·凱許（Johnny Cash）、卡爾·帕金斯（Carl Perkins）和傑瑞·李·劉易斯（Jerry Lee Lewis）的「百萬美元四重奏」（Million Dollar Quartet）。

其他值得參觀景點

- Arcade Restaurant：貓王迷朝聖公路之旅的完美早餐地點，是曼菲斯最古老的咖啡館，比其最著名的顧客還早誕生16年。

- 1034 Audubon Drive：這裡是1956年初，艾維斯用第一張熱賣百萬元的唱片「Heartbreak Hotel」版稅所購得一棟房子。先前他住過的1414 Getwell Road，現在已是一座小型購物中心，而Audubon路1034號則因是私人住宅，不對外開放。

- Johnnie's Drive-In：貓王小時候和朋友放學後最喜歡的用餐地點。1945年開幕，也是艾維斯擁有第一把吉他的同一年；和Arcade Restaurant 一樣，這裡也有個艾維斯包廂。他喜愛的起司漢堡仍在菜單上，但皇冠可樂（RC Cola）已被百事可樂取代。

- Tupelo Hardware Company：據說貓王在這裡本來想要一把來福槍，但最後選了吉他作為他11歲的生日禮物。這家店周一至周六開放，並有14塊銅牌作為標誌。

- Hotel Tupelo：這家旅館提供「貓王套房」，並與舉辦貓王節的場地Cadence Bank Arena隔街相望。

博物館 田納西州 咖啡

上一則

聖誕節必吃的栗子 在家也能烤出香甜風味

下一則

解救冬日乾燥肌膚 這款加濕器亞馬遜正熱賣

延伸閱讀

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務
網紅打卡聯合國 打造高端人設卻壞了學子「正經實習」

網紅打卡聯合國 打造高端人設卻壞了學子「正經實習」
美食網紅給滿分 麥當勞季節限定「佳節派」重磅回歸

美食網紅給滿分 麥當勞季節限定「佳節派」重磅回歸
工作機會少 生活成本高 新州人才紛紛逃離

工作機會少 生活成本高 新州人才紛紛逃離

熱門新聞

一位藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為第三個上榜的是止咳藥Mucinex。路透

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

2024-12-09 12:32
好市多。（路透）

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

2024-12-06 09:08
壽司。Image by Oleksandr P from Pexels

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

2024-12-09 11:29
好市多。（路透）

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

2024-12-11 09:15
示意圖。Image by cottonbro studio from Pexels

專家提醒：退休後被常低估的5項花費

2024-12-03 09:15
社安金是否需繳稅以及繳多少，取決於個人在該年度的其他應稅收入。(美聯社)

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

2024-12-10 09:14

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保