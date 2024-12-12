「貓王」迷朝聖公路之旅 不能錯過的打卡地點

雅園（Graceland）是貓王生命最後20年的居住地，還有汽車收藏與其他展品，以及貓王駕駛過的飛機，包括以女兒命名的麗莎·瑪麗（Lisa Marie）號。美聯社

全美幾乎每個州都有「搖滾樂之王」艾維斯·普里斯萊（Elvis Presley）的足跡，但在田納西州 的曼菲斯（Memphis）與密西西比州的圖珀洛（Tupelo）能找到與貓王相關最重要的故居、餐廳與博物館 。

今日美國報（USA Today）報導，經由22號州際公路，從曼菲斯到圖珀洛車程不到兩小時，在這兩座城市之間，從雅園（Graceland）到艾維斯的出生地，可用一個周末參觀十餘處地標。無論是為參加圖珀洛貓王節（Tupelo Elvis Festival），或是參觀搖滾天王的故居，以下是每位貓王迷都應該列入清單的地點。

雅園（Graceland）

如果只想參觀一個貓王的景點，選這裡就對了。自1982年以來，從美國總統到日本首相都曾前往雅園朝聖。這裡是貓王生命最後20年的居住地，還有汽車收藏與其他展品，以及貓王駕駛過的飛機，包括以女兒命名的麗莎·瑪麗（Lisa Marie）號。

貓王出生地

在參觀過雅園之後，貓王的出生地或許會讓人覺得毫不起眼，這個300平方英尺的住家，會讓紐約人覺得他們的公寓沒那麼小；如果聽過「獵槍小屋」（shotgun shack），這裡會讓人有較清楚的概念。幸好附近還有些有趣的建築，包括小教堂、外屋、小型博物館，以及象徵艾維斯從男孩變成藝人的「Becoming」雕像。門票也包括艾維斯小時候上過的教堂，這裡可能啟發了年輕的他投身音樂。

貓王回家雕像

2012年落成的這座雕像，是為紀念他1956年在當時納什維爾的展覽中心Fairgrounds舉行的返鄉演出。銅像面向貓王的出生地東圖珀洛，可免費參觀。

Lansky Bros.服裝店

1952年，少年艾維斯走進Beale街126號的一家知名服裝店，他買不起和艾靈頓公爵（Duke Ellington）或比比金（B.B. King）等知名音樂家一樣的衣服。1956 年，他成了國際巨星，從那時起，該公司創始人蘭斯基（Bernard Lansky）就開始為貓王提供服裝。Clothier To The King系列於2001年推出，在曼菲斯的總公司現在還買得到這些服裝。

太陽錄音室（Sun Studio）

這裡不只是艾維斯歌迷的專屬景點，也是這段公路旅行中不可或缺的一站。艾維斯的唱片公司是Sun Records，他在這裡錄製了他最早的歌曲。除了白天時間，這裡仍是個正常運作的錄音室。45分鐘的導覽，可一睹貓王經典照片，包括1956年艾維斯、強尼·凱許（Johnny Cash）、卡爾·帕金斯（Carl Perkins）和傑瑞·李·劉易斯（Jerry Lee Lewis）的「百萬美元四重奏」（Million Dollar Quartet）。

其他值得參觀景點

- Arcade Restaurant：貓王迷朝聖公路之旅的完美早餐地點，是曼菲斯最古老的咖啡 館，比其最著名的顧客還早誕生16年。

- 1034 Audubon Drive：這裡是1956年初，艾維斯用第一張熱賣百萬元的唱片「Heartbreak Hotel」版稅所購得一棟房子。先前他住過的1414 Getwell Road，現在已是一座小型購物中心，而Audubon路1034號則因是私人住宅，不對外開放。

- Johnnie's Drive-In：貓王小時候和朋友放學後最喜歡的用餐地點。1945年開幕，也是艾維斯擁有第一把吉他的同一年；和Arcade Restaurant 一樣，這裡也有個艾維斯包廂。他喜愛的起司漢堡仍在菜單上，但皇冠可樂（RC Cola）已被百事可樂取代。

- Tupelo Hardware Company：據說貓王在這裡本來想要一把來福槍，但最後選了吉他作為他11歲的生日禮物。這家店周一至周六開放，並有14塊銅牌作為標誌。

- Hotel Tupelo：這家旅館提供「貓王套房」，並與舉辦貓王節的場地Cadence Bank Arena隔街相望。