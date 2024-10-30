她遊遍全美50州 再也不想去這6個地方

拉斯維加斯。Image by lindsayascott from Pixabay

哈特（Emily Hart）是名旅遊作家，酷愛探索新的地方，她走遍美國50州，幾乎去過每個主要城市。內幕（Insider）新聞報導，儘管哈特較愛偏遠、能從事戶外活動的地方，有些城市也是她的最愛；但她表示，有六個城市是她不想再去的地方。

1. 波特蘭

俄勒岡州是哈特喜歡旅行的州之一，擁有壯觀的瀑布、海岸線，以及幾乎每個轉彎處都有的綠色美景；但對大自然的熱愛，正是她不想重遊波特蘭的主要原因。儘管她先前造訪時覺得還OK，但卻沒有讓她印象深刻之處。哈特說，如想去西北太平洋地區的城市，她會選擇西雅圖，因為更有活力。

2. 拉斯維加斯

雖然拉斯維加斯受到眾多遊客喜愛，但哈特一點都不想再去。她說，擁擠的人潮和商業化景觀都不是她的菜，何況在距離這個城市兩小時車程內有許多自然奇景；她寧願把時間花在探索紅岩峽谷、火焰谷州立公園與死亡谷國家公園。

3. 邁阿密

哈特表示，比其他大多數州，她更喜歡在佛羅里達州旅行；儘管如此，邁阿密並不在她回訪名單上。她說，邁阿密的擠迫和膚淺感覺讓她嫌惡，且就像她不喜愛的其他城市一樣，附近有太多她想去之處，例如佛羅里達礁島、傑克遜維爾、大沼澤地以及墨西哥 灣沿岸的小鎮旅遊。

哈特去波士頓旅行的次數不多，她說，或許是運氣不好，在任何一次的造訪中都沒有令她難忘的經驗；雖然她肯定這個城市有許多她未見過的地方，但沒有動力讓她想在那裡多待些時間。反之，哈特會以波士頓作為其他東岸旅遊的起點。

哈特承認，洛杉磯沒有什麼讓她嫌棄的，只是覺得附近有許多更好的選擇。她表示，洛杉磯擁有充滿活力的文化場所、世界級美食和經典地標，是個值得造訪一兩次的好地方；然而擁擠與過度龐大的規模，掩蓋了這個城市的魅力，這也是她不打算再訪的原因。哈特說，她寧可去馬里布、托班加峽谷、聖塔芭芭拉，甚至聖地牙哥；這些較不擁擠的城市有絕佳的自然環境，車流也比洛杉磯少。

6. 鳳凰城

鳳凰城是片沙漠綠洲，近年來經歷了爆炸性成長，呈現都市設施與自然美景交織的獨特景觀。鳳凰城擁有蓬勃的藝術氣息、專業的體育活動以及繽紛的美食；不過，哈特表示，身為一個每年都會到鳳凰城地區旅行數次的人，她通常很快就會離開這座城市，前往鄰近的斯科茲代爾、梅薩，或更北的塞多納、弗拉格斯塔夫。她說，儘管鳳凰城是個發展中的大都市，有許多值得一去的地方，但她寧願把時間花在城外，那裡更易親近大自然、有更寧靜的度假村。