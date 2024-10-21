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疫後美國物價暴漲 華人旅客曝「這點」最有感：一天多花70美元

世界新聞網／輯
網友發現疫情後美國物價明顯上漲。圖為華盛頓一處市集。(路透)
網友發現疫情後美國物價明顯上漲。圖為華盛頓一處市集。(路透)

美國物價驚人，加上小費文化盛行，在當地旅遊的花費將是一筆可觀金額。有網友赴美旅遊，感嘆「物價比疫情前漲了很多」，光是住飯店一天的停車費就得另外收60-70美元，一頓餐飲要價70美元左右，一天下來的費用就高達250美元，還得另外付出18-20%的小費。

一名網友在小紅書分享「兩個人在美國旅遊普通的一天的消費」，他在疫情後第一次赴美，物價比疫情前上漲不少，他觀察到過去住飯店不需要單獨收取停車費，如今飯店一天停車費高達60-70美元，然後房費約562美元。他也曬出在華盛頓某餐廳的消費，一頓飯就高達73.7美元，算下來一整天費用約250美元。

其他人留言「就是不知道那些說不貴的說掙美金花美金不貴的人，簡直貴上天了我覺得。 2012美國玩一圈才花幾萬，現在玩幾天估計就不只了。通脹不給人說？貴還不給人抱怨？」、「美國是真沒什麼好玩的，這次環美摩旅，15天，算下來每天都要一兩千，有機會，借公務，東西海岸溜達一圈黃石上面轉轉，再去賭城走走都夠了，一次就夠」。

還有人說「美國消費也越來越難，物價真的猛到飛起」、「現在出去旅遊看能不能住個好點的民宿，然後自己在當地超市買點食物回去簡單煮一下，一日三餐都在外吃的話，很多國家都是這個價錢了」、「這還不算吃什麼正經飯，現在美國物價確實貴」、「訂飯店最好訂那種帶自助早餐的，早上那頓就當brunch了多吃點，然後加一頓晚餐解決一天伙食」。

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