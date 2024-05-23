與老羅斯福總統淵源深 這個國家公園你可能沒聽過

北達科塔州有座西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.，又稱老羅斯福）國家公園。美聯社

今日美國報（USA Today）報導，許多人都對北達科塔州有座西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.，又稱老羅斯福）國家公園感到很意外。

公園管理局副處長麥基-巴琳格（Maureen McGee-Ballinger）表示，遊客往往是在前往冰川 國家公園或黃石公園 途中，在高速公路上看到標示，發現「這裡有國家公園！」當他們抵達公園時，又會不解這裡為何與老羅斯福總統有關，「老羅斯福？那應該是在紐約，為何出現在北達科他州 ？」同時，他們也對公園的美麗與生物的多樣性大為驚艷；這裡有如一顆璀璨寶石，一切都出乎他們意料之外。

麥基-巴琳格指出，這裡是老羅斯福總統第一次獵野牛的地方，對他頗有啟發。1884年活躍於紐約政壇的他，在接連失去妻子與母親後，來到這裡蓋了座牧場，希望藉此療癒傷痛；這段生活形塑了他對自然環境的保育觀念，也促使他在日後總統任內推動成立國家公園管理體系。

麥基-巴琳格說，這座公園儼然自然保育的搖籃；光憑這點，就是造訪西奧多．羅斯福國家公園的絕佳理由。這裡有野牛、小密蘇里河（Little Missouri River）、地質、化石與植被，可說應有盡有。

關於野牛，麥基-巴琳格提醒遊客說，雖然它們看起來又大又笨重，但奔跑速度極快，最好離它們遠一點、保持足夠的空間，「它們可是非常難預測的」。

她建議在公園南區至少遊覽二至三個小時，在北區至少待一個半至兩小時，由於兩者之間的距離，往返還需要多花一小時；不過，她認為最好能在公園裡待上幾天。

麥基-巴琳格表示，每個區都有一條風景優美的道路，多數人會開車通過；遊客可以在車上觀賞野生動物，或停下來徒步一小段路，或者在某個俯瞰點逗留。