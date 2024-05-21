賭城大道知名賭場7月關門

拉斯維加斯賭城大道(Las Vegas Strip)上知名的米拉奇賭場酒店(The Mirage)將於7月17日結束營業。美聯社

拉斯維加斯賭城 大道(Las Vegas Strip)上知名的米拉奇賭場酒店(The Mirage)將於7月17日結束營業。

關閉後將準備為這處占地80畝的飯店翻新與建設，2027年將以「Hard Rock Las Vegas」為名重新開幕，改建為吉他形狀的飯店大樓，高達近700呎。

Hard Rock International集團的董事長艾倫(Jim Allen)在15日宣布結束營業的聲明中表示：「我們想要感謝拉斯維加斯社區和團隊成員，感謝他們享受在米拉奇的34年時光後熱情地歡迎Hard Rock。」

米拉奇賭場酒店是今年賭城大道上第二間關閉的賭場，熱帶花園酒店(Tropicana Las Vegas)在經營67年後於4月結束營業，為價值15億元的棒球場騰出空間，該球場未來計畫作為奧克蘭 運動家(Oakland Athletics)搬遷後的主場。

米拉奇賭場酒店由前賭場大亨史提夫·威恩(Steve Wynn)開發，1989年以波利尼西亞為主題開幕，是賭城大道的第一間度假酒店，在整個1990年代促進這條知名大道上的建築熱潮。

米拉奇的火山噴水池是最早的人行道景點之一，早於威尼斯(Venetian)度假賭場酒店運河和百樂宮(Bellagio)噴泉；過去在米拉奇，遊客可以看到傳奇魔術團體「齊格飛與羅伊」(Siegfried & Roy)的白老虎魔術秀，或是太陽馬戲團(Cirque du Soleil)的表演。

Hard Rock International集團表示，將有3000多名員工被解雇，預計將支付8000萬元的遣散費。

2022年，佛羅裡達州塞米諾爾部落(Seminole Tribe of Florida)經營的Hard Rock International集團以價值近11億元的現金交易向美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)收購米拉奇賭場酒店，米拉奇因此成為賭城大道上第一個由美國原住民 經營的財產。

米拉奇不接受7月14日之後的預訂，任何超過該日期的預訂都會取消並退款。