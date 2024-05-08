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旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

編譯周靜芝 / 即時報導
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪4月底的阿拉斯加之旅，變成了「無目的地之旅」，該公司在旅客登船後宣布取消行程。

今日美國報（USA Today）報導，據旅客所獲得的通知，該公司的海洋燦爛號（Radiance of the Seas）推進系統出現問題，迫使其縮短並最終取消原本為期一周的行程；該郵輪於4月26日從溫哥華出發。

與丈夫、3歲與11個月大孩子及父母一起登船的夏琳·莊（音譯，Charlene Chong）表示，4月27日（周六）下午，旅客們接到通知，郵輪之旅被取消了。34歲、擔任教師的她與丈夫先前曾搭郵輪度蜜月，但這是他們第一次乘坐皇家加勒比；她說，父母想去阿拉斯加已經很久了。

在夏琳提供媒體一封皇家加勒比發給旅客的電子郵件中，該公司在乘客登船前幾天就提醒，郵輪的推進系統出現機械故障；該公司後來將出發時間延後兩天，以便有更多時間維修。

皇家加勒比後來說，登船將按計畫進行，但由於美國海關及邊境保護局（CBP）的規定，碼頭將於26日晚上關閉，所以在郵輪抵達阿拉斯加冰海峽角（Icy Strait Point）之前，旅客們都無法離開。夏琳說：「大家都快瘋了」。

另一封電子郵件提到，皇家加勒比為旅客提供了價值兩日郵輪費用的船上抵用券、同額的未來郵輪抵用券、免費飲料及其他補償。夏琳說，她與家人很幸運是住在溫哥華，其他旅客則急忙更改飛機航班及尋找住宿。

返家後，夏琳與家人改訂了墨西哥之旅，但她的父母決定不參加，因為他們對整個事件感覺「心力交瘁」。夏琳暫時不打算使用郵輪公司提供的抵用券，她說，她還是想去阿拉斯加，只是不確定是否要再搭海洋燦爛號。

皇家 墨西哥 CBP

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