機上鬧事害客機迫降 他被罰2萬元還終生禁搭聯航

一名英國人因揚言要「惡搞」飛機並與女友大聲爭吵，導致航班臨時改降，欠下聯合航空2萬638元的賠償費。美聯社

據緬因州 地方法院的一份宣誓書，一名英國人因揚言要「惡搞」飛機並與女友大聲爭吵，導致航班臨時改降，欠下聯合航空2萬638元的賠償費。

今日美國報（USA Today）報導，聯合航空編號883航班於3月1日上午8點左右從倫敦起飛，準備飛往新澤西州紐瓦克機場 時，空服人員通知機長有一名「不守規矩、發生肢體衝突」的乘客，該乘客為30歲的麥克唐納（Alexander Michael Dominic MacDonald）。

整起事件源自於麥克唐納與其女友大聲爭吵。空服人員委婉地請他降低音量，不要打擾其他乘客。起初，麥克唐納照做了，但數分鐘後，機組人員再度聽到後方廚房傳來大聲吼叫。

機組人員試圖安撫麥克唐納，但他在言語和肢體上開始變得更加挑釁，威脅要將飛機搞得一團糟。據稱，麥克唐納還將手搭在座艙長的肩上，並將其逼至角落。

機組人員與兩名乘客用彈性手銬將麥克唐納銬住；為了機組人員的安全，座艙長決定飛機必須降落。

該航班於上午10點左右安全降落在緬因州班戈（Bangor）國際機場，麥克唐納在機場被捕，航班則繼續飛往紐瓦克。

聯合航空在接受採訪時表示，麥克唐納和他的女友似乎喝醉了。

新聞稿稱，麥克唐納自被捕後一直被關押，並於3月22日認罪。緬因州地區法院已將麥克唐納還押美國法警局，以便將其驅逐回英國，並勒令他向聯合航空支付2萬638元的賠償費。聯航並表示，麥克唐納與其女友將終生禁搭該公司航班。

據聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）統計，今年截至目前，通報乘客不守規矩事件共計649起，僅3月份就多達171起。