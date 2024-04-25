行李裂開露馬腳 女子擬把56磅大麻帶上機被捕

大麻。美聯社

田納西州 曼非斯（Memphis）國際機場的警方，在一名來自當地的21歲女子搭上聯合航空班機前，在她的行李內發現了56磅大麻 。

根據謝爾比（Shelby）縣監獄的記錄，該女子被控持有受管制物品，意圖製造、運輸或販賣。納許維爾（Nashville）律師事務所Bernie McEvoy的一名律師表示，這項指控屬於重罪，將面臨嚴厲的處罰。

獄方記錄顯示，該女子在繳納了5000元保釋金後現已獲釋。

據當地電視台WMC-TV報導，曼非斯機場警方14日在聯合航空的行李車上發現該女子的行李裂開。報導稱，女子的姓名就寫在行李吊牌上，在航警鎖定這名女子的行李後，她允許他們搜查；當毒品 被發現時，她隨即遭到逮捕。

哥倫比亞廣播公司（CBS）在明尼蘇達州所屬的電視頻道WCCO報導，2013年 5月，該州聖保羅（St. Paul）市的一名男子因持有56磅大麻被捕，現已退休的達科他（Dakota）郡檢察官巴克史壯（James Backstrom）估計，這些毒品當時的街頭黑市價格在17.1萬元至34.2萬元間。

堪薩斯州當地媒體Wichita Eagle報導，另一更近的案例， 是巴特勒（Butler）郡警長辦公室於2021年7月在該州埃爾多拉多（El Dorado）的一處房屋內查獲56磅大麻，市值達18萬元。