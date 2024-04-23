謊稱殘障佔便宜 迪士尼樂園出重手將終生禁入

迪士尼世界與迪士尼樂園最近更新了對身心障礙者提供的免費快速通關服務，那些撒謊與濫用該項優惠的遊客將被列入「黑名單」，終生禁止進入。美聯社

迪士尼 世界與迪士尼樂園最近更新了對身心障礙者提供的免費快速通關服務，那些撒謊與濫用該項優惠的遊客將被列入「黑名單」，終生禁止進入。

今日美國報（USA Today）報導，該熱門度假勝地上周宣布修改了其對身心障礙者提供的「殘障輔助服務」（Disability Access Service, DAS），以適應快速增長的申請數量，並繼續滿足那些真正有需要者；在過去五年中，DAS的申請量增加至三倍。

DAS是迪士尼最受歡迎的服務，可幫助身心障礙者及其家人在樂園中獲得更愉快的體驗。根據DAS的網頁，該計畫主要在幫助「一小部分」因自閉症或有類似發展障礙而無法長時間排隊等候的遊客。

迪士尼對希望取得DAS者，並未要求提供任何殘障或無障礙需求的證明，但該網頁說明，如果遊客在申請DAS過程中捏造事實，將被永久禁止進入迪士尼世界與迪士尼樂園；先前購買的任何全年通行證、Magic Key通行證、門票或其他樂園產品也將被沒收並不予退款。

一旦取得DAS服務，遊客可前往遊樂設施，申請預定搭乘時間，然後在其他地方等候，不必忍受大排長龍之苦。

根據該網頁介紹，新的DAS申請規定，將要求遊客事前親自與經特殊培訓的演職人員進行視訊會議，以確定包括DAS在內，哪些服務是他們在前往樂園遊覽時所需要的。