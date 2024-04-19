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適合全家旅遊 3個鮮為人知的國家公園

編譯周靜芝 / 即時報導
科羅拉多州甘尼遜黑峽谷（Black Canyon Of The Gunnison）國家公園。Photo by Rich Martello on Unsplash
科羅拉多州甘尼遜黑峽谷（Black Canyon Of The Gunnison）國家公園。Photo by Rich Martello on Unsplash

全美現有63座國家公園，其中優勝美地、拱門、死亡谷與黃石國家公園等是眾所皆知的熱門景點，每年吸引數百萬遊客造訪，但並非所有國家公園都是如此。旅遊網站Islands從國家公園管理局（NPS）的數據中，挑出了部分遊客較少或多數民眾不甚熟悉的國家公園，並參考了像Milana's Travels等以家庭旅行為主題的部落格，為需要帶著孩子出遊的家庭選出以下三個好去處：

1. 科羅拉多州甘尼遜黑峽谷（Black Canyon Of The Gunnison）國家公園

如果喜歡自駕旅遊，可以考慮前往甘尼遜黑峽谷國家公園。甘尼遜河流經此一區域，「雕刻」出了鬼斧神工的風景。它位於科羅拉多州西部，從杜蘭戈（Durango）往北驅車約三小時可到達。可選擇一條（或多條）適合所有年齡的健行路線，或是只是簡單地走走路。據Let's Jet, Kids!部落格主梅根（Megan）敘述，甘尼遜黑峽谷是全美四個人跡鮮至的國家公園之一，這裡有陡峭、深邃、美麗的峽谷山壁，是個適合待上一整天的好地方。

2. 加州海峽群島（Channel Islands）國家公園

 

加州海峽群島（Channel Islands）國家公園。Photo by Lis...
加州海峽群島（Channel Islands）國家公園。Photo by Lisha Riabinina on Unsplash

在加州海岸附近的海峽群島國家公園旅遊時，不意外地會遇上海洋野生動物，正如部落格Milana's Travels所形容的，在搭船前往各島嶼途中便會有這樣的經歷。她提到看到海中有許多海豚與海豹，在陸地也目睹了一種當地特有的狐狸。海峽群島國家公園由五個獨立的島嶼組成，它們因與陸地分離，所以能保持自己的生態系統，讓奇異、稀有的動植物得以生長。島上沒有炊煮設施，也沒有商店，因此遊客進入公園後需完全自給自足。

3. 南卡羅來納州康加里（Congaree）國家公園

從南卡羅來納州首府哥倫比亞（Columbia）開車約30分鐘即可抵達康加里國家公園。一位曾帶家人造訪的網友在旅遊評論網站「貓途鷹」（TripAdvisor）留言說，這裡的美在於整個公園內茂密的森林與濕地，以及種類繁多的野生動物。該公園擁有美國境內最大面積、保存完好的古老濕地硬木林。水在這裡扮演著重要角色，有些路段甚至被水淹沒。木板路環形步道（Boardwalk Loop Trail）是條適合所有家庭成員的輕鬆健行路線，其低處和高處路段穿過硬木林，遊客可沿途觀賞到柚木、橡樹、火炬松（loblolly pines）與落羽杉（bald cypresses）。

南卡羅來納州康加里（Congaree）國家公園。Photo by Leslie ...
南卡羅來納州康加里（Congaree）國家公園。Photo by Leslie Cross on Unsplash

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