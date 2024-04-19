適合全家旅遊 3個鮮為人知的國家公園

科羅拉多州甘尼遜黑峽谷（Black Canyon Of The Gunnison）國家公園。Photo by Rich Martello on Unsplash

全美現有63座國家公園，其中優勝美地、拱門、死亡谷與黃石國家公園等是眾所皆知的熱門景點，每年吸引數百萬遊客造訪，但並非所有國家公園都是如此。旅遊網站Islands從國家公園管理局（NPS）的數據中，挑出了部分遊客較少或多數民眾不甚熟悉的國家公園，並參考了像Milana's Travels等以家庭旅行為主題的部落格，為需要帶著孩子出遊的家庭選出以下三個好去處：

1. 科羅拉多州 甘尼遜黑峽谷（Black Canyon Of The Gunnison）國家公園

如果喜歡自駕旅遊，可以考慮前往甘尼遜黑峽谷國家公園。甘尼遜河流經此一區域，「雕刻」出了鬼斧神工的風景。它位於科羅拉多州西部，從杜蘭戈（Durango）往北驅車約三小時可到達。可選擇一條（或多條）適合所有年齡的健行路線，或是只是簡單地走走路。據Let's Jet, Kids!部落格主梅根（Megan）敘述，甘尼遜黑峽谷是全美四個人跡鮮至的國家公園之一，這裡有陡峭、深邃、美麗的峽谷山壁，是個適合待上一整天的好地方。

加州海峽群島（Channel Islands）國家公園。Photo by Lisha Riabinina on Unsplash

在加州海岸附近的海峽群島國家公園旅遊時，不意外地會遇上海洋野生動物，正如部落格Milana's Travels所形容的，在搭船前往各島嶼途中便會有這樣的經歷。她提到看到海中有許多海豚與海豹，在陸地也目睹了一種當地特有的狐狸。海峽群島國家公園由五個獨立的島嶼組成，它們因與陸地分離，所以能保持自己的生態系統，讓奇異、稀有的動植物得以生長。島上沒有炊煮設施，也沒有商店，因此遊客進入公園後需完全自給自足。