我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

拜登對北京擴大貿易保護主義措施 擬調高鋼鋁關稅

迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為在佛州迪士尼世界的魔術王國，遊客漫步經過華特迪士尼和米老鼠雕​​像。美聯社
圖為在佛州迪士尼世界的魔術王國，遊客漫步經過華特迪士尼和米老鼠雕​​像。美聯社

迪士尼世界度假區裡的「魔術王國」（Magic Kingdom）是全球吸引最多遊客的主題樂園，而座落於樂園邊的「大雷山鐵路」（Big Thunder Mountain Railroad），標語上寫著「荒野中最狂野的旅程」。有線電視新聞網（CNN）報導，在佛羅里達州中部這座廣受歡迎的樂園裡，遊客可期待有朝一日會有更多「狂野」的體驗，不僅只是遊樂設施徹底整修或重新設計主題而已。

迪士尼世界副總裁亨德根（Michael Hundgen）日前在一次罕見的媒體活動中表示，這可能是「魔術王國」有史以來規模最大的一次擴展計畫；他是在位於加州的迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）公司導覽了這項新景點的設計與技術。

亨德根說，大改造後的「魔術王國」，規模將與「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars Galaxy's Edge）相當，佔地約14英畝；迪士尼的一個團隊目前正在為此一計畫進行調查研究與概念設計。

迪士尼表示，未來十年將投資600億元於主題樂園、遊輪與體驗活動，而「魔術王國」的擴展正是其中一部分。為了說明如何運用這筆投資，迪士尼邀請了十餘家媒體參觀幻想工程公司正在進行的項目，包括處於研發階段的新技術。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示，600億元投資中的70%將集中在可提高主題樂園與遊輪吸客力的新賣點上，其餘的30%，則將用於技術、維護方面，讓擴展計畫得以實現。

向媒體展示的一項名為HoloTile的專利技術，雖然尚未確定用在哪個主題樂園項目，但工程師示範了如何像「星際大戰」中的達斯·維德（Darth Vader）般使用「原力」，揮揮手便能移動箱子或椅子。

發明HoloTile的史慕特（Lanny Smoot）最近剛入選美國發明家名人堂（National Inventors Hall of Fame）；他的這項設計還可集合多塊小瓷磚、形成一片地板，讓人朝任何方向或距離行走，都不會跨出瓷磚的範圍。

迪士尼 主題樂園 投資

上一則

有年費的信用卡 福利會更好嗎?

下一則

英國攝影師鏡頭下的今日美國穆斯林 顛覆刻板印象

延伸閱讀

Google One「2功能」將取消 魔術修圖開放全Pixel使用

Google One「2功能」將取消 魔術修圖開放全Pixel使用
夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生

夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生
米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨

米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨
身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

熱門新聞

花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

2024-04-15 09:48
This image was published by Pexels on Pixabay

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

2024-04-11 10:26
示意圖。Image by Andrea from Pixabay

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

2024-04-16 10:26
烤鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

2024-04-16 09:17
Image by Tesa Robbins from Pixabay

研究發現 導致失智的3大風險因素

2024-04-15 09:18
漢堡肉餅。Photo by Bevan Kay on Unsplash

做出鮮嫩多汁漢堡 名廚說煎肉餅千萬別做這事

2024-04-11 09:49

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想

12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈
避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡
女神光擋不住 孫藝真現身台灣「燦笑聊玄彬」

女神光擋不住 孫藝真現身台灣「燦笑聊玄彬」