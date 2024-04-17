迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造

圖為在佛州迪士尼世界的魔術王國，遊客漫步經過華特迪士尼和米老鼠雕​​像。美聯社

迪士尼 世界度假區裡的「魔術王國」（Magic Kingdom）是全球吸引最多遊客的主題樂園 ，而座落於樂園邊的「大雷山鐵路」（Big Thunder Mountain Railroad），標語上寫著「荒野中最狂野的旅程」。有線電視新聞網（CNN）報導，在佛羅里達州中部這座廣受歡迎的樂園裡，遊客可期待有朝一日會有更多「狂野」的體驗，不僅只是遊樂設施徹底整修或重新設計主題而已。

迪士尼世界副總裁亨德根（Michael Hundgen）日前在一次罕見的媒體活動中表示，這可能是「魔術王國」有史以來規模最大的一次擴展計畫；他是在位於加州的迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）公司導覽了這項新景點的設計與技術。

亨德根說，大改造後的「魔術王國」，規模將與「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars Galaxy's Edge）相當，佔地約14英畝；迪士尼的一個團隊目前正在為此一計畫進行調查研究與概念設計。

迪士尼表示，未來十年將投資 600億元於主題樂園、遊輪與體驗活動，而「魔術王國」的擴展正是其中一部分。為了說明如何運用這筆投資，迪士尼邀請了十餘家媒體參觀幻想工程公司正在進行的項目，包括處於研發階段的新技術。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示，600億元投資中的70%將集中在可提高主題樂園與遊輪吸客力的新賣點上，其餘的30%，則將用於技術、維護方面，讓擴展計畫得以實現。

向媒體展示的一項名為HoloTile的專利技術，雖然尚未確定用在哪個主題樂園項目，但工程師示範了如何像「星際大戰」中的達斯·維德（Darth Vader）般使用「原力」，揮揮手便能移動箱子或椅子。

發明HoloTile的史慕特（Lanny Smoot）最近剛入選美國發明家名人堂（National Inventors Hall of Fame）；他的這項設計還可集合多塊小瓷磚、形成一片地板，讓人朝任何方向或距離行走，都不會跨出瓷磚的範圍。