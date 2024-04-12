航空公司累積哩程酬賓計畫 最好用的是這家

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今日美國報（USA Today）報導，航空公司累積哩程兌換獎勵機票的門檻越來越高，雖然機票價格漲幅低於通貨膨脹 率，但提供航空業諮詢服務的IdeaWorksCompany一份最新報告顯示，兌換獎勵機票的代價比機票本身還要高。

分析指出，在過去五年，航空公司酬賓計畫獎勵機票的價格平均提高了28%，而同期的消費者物價指數上漲21%。

IdeaWorksCompany查詢了美國六家航空公司的600次票價，數據顯示：西南航空兌換獎勵機票最容易，平均每次僅需累積哩程1萬4484英里；而聯合航空的酬賓計畫門檻最高，平均每次需累積哩程3萬460英里才能換到機票。

該份報告也說明，消費者可以在西南航空更快地享受到累積哩程的福利 ，是因為他們主要飛行中短程航線與頻繁的航班，具有先天優勢；短程航班的獎勵門檻往往較低，而更多的航班則更容易滿足旅客的需求。

據IdeaWorksCompany的分析，基本經濟艙機票的興起，使得注重價格的旅客更難累積飛行積分或哩程。目前多數航空公司都限制最便宜機票的哩程累計，代表購買低價機票的旅客不太可能在未來能兌換到獎勵。

透過信用卡 消費賺取積分，也擾亂了航空公司的酬賓計畫生態。報告稱，當飛行常客計畫在1980年代出現時，購買航空公司機票是累積哩程的唯一方式，但航空業爭相推出聯名信用卡後，改變了此一結果；現在，哩程的累積大部分來自合作的信用卡積分，少數才來自航空公司的飛行。從美國航空、達美與聯合航空2020年的財務報告揭露了這項改變，現在，這些航空公司每年的數十億利潤是來自合作銀行的信用卡消費。

報告的結論是旅客最好持有航空公司的信用卡，才能從其酬賓計畫中獲得最大利益。