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愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看

編譯周靜芝 / 即時報導
土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）。Image by recep toğaçar from Pixabay
土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）。Image by recep toğaçar from Pixabay

旅遊保險評比網站InsureMyTrip最近發布了全球50個最適合年長者旅行的城市名單。該項調查評估了一些旅行者關注的事項，包括城市步行的舒適度、醫療保健的便利性、公共交通、銀髮旅遊團的數量以及是否寧靜。以下是喜愛旅行、預算有限的年長者最值得前往的前3名城市：

1. 土耳其伊斯坦堡（Istanbul）

國際大都市伊斯坦堡是個文化與種族的大熔爐，這座橫跨歐、亞大陸的獨特城市，擁有希臘、羅馬、拜占庭、奧圖曼及現代土耳其等各式建築風格，無數清真寺、教堂、猶太教堂、宮殿、城堡、塔樓的穹頂與尖塔組成了迷人的天際線；當然還有令人流連忘返的文化地標，包括聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）與被稱為「藍色清真寺」（Blue Mosque）的蘇丹艾哈邁德清真寺。

土耳其伊斯坦堡的「藍色清真寺」（Blue Mosque）--蘇丹艾哈邁德清真寺。...
土耳其伊斯坦堡的「藍色清真寺」（Blue Mosque）--蘇丹艾哈邁德清真寺。Image by Walkerssk from Pixabay

這座土耳其最大城市在多項指標的分數都很高，尤其是在值得一遊景點的品質（4.63分，滿分5分）、醫療保健與步行舒適度方面。

2. 希臘雅典（Athens）

希臘雅典衛城（Acropolis）。Image by Christo Anest...
希臘雅典衛城（Acropolis）。Image by Christo Anestev from Pixabay

雅典絕對是前往希臘的必遊之地，現代建築與歷史遺址交錯輝映，散發出獨具一格的風采。這座熙攘的國際大城市，街道兩旁的商店與國際酒店櫛比鱗次，但不經意走過某個轉角，充滿傳奇色彩的雅典衛城（Acropolis）美景就會出現在眼前。這裡超過22%的居民年齡在65歲以上，難怪有大量針對年長者的導覽活動；根據 InsureMyTrip的統計，數目驚人多達181個。

3. 義大利羅馬（Rome）

義大利羅馬競技場（Colosseum）。Image by Maite Rodrí...
義大利羅馬競技場（Colosseum）。Image by Maite Rodríguez from Pixabay

「永恆之城」（Eternal City）羅馬的地標建築包括競技場（Colosseum）、巴拉丁諾山（Palatine Hill）、俗稱「許願池」的特雷維噴泉（Trevi Fountain）、萬神殿（Pantheon）與納沃納廣場（Piazza Navona）；遊客甚至可以造訪另一個國家，進入梵蒂岡參觀西斯汀教堂（Sistine Chapel）。該報告指出，羅馬之所以躋身年長者最佳旅遊目的地前三名，是因有大量銀髮旅遊團（107個）與高品質景點，使其成為許多年長旅行者的夢幻城市。

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