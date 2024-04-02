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這10個國家公園污染最嚴重 其中5個在加州

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這10個國家公園污染最嚴重 其中5個在加州

編譯周靜芝 / 即時報導
加州紅杉與國王峽谷國家公園。Photo by Thomas Wavid Johns on Unsplash
加州紅杉與國王峽谷國家公園。Photo by Thomas Wavid Johns on Unsplash

國家公園保護協會（The National Parks Conservation Association, NPCA）列出了全美污染最嚴重的國家公園。根據該組織一份「污染的公園」報告中指出，加州有五座國家公園列入前十名，其中包括紅杉（Sequoia）、優勝美地（Yosemite）與約書亞樹（Joshua Tree）。

加州約書亞樹國家公園。Image by Nicholas_Demetriades...
加州約書亞樹國家公園。Image by Nicholas_Demetriades from Pixabay

氣候報告發現，97%的國家公園遭受嚴重或不佳的空氣污染，98%的國家公園被霾害侵襲；同時，有96%的國家公園是稀有、瀕危物種與野生動植物的家園，它們受到臭氧污染與硫、氮化合物沈積的傷害。

報告稱，空氣污染與氣候變遷仍是現今對國家公園最大的威脅，所造成的問題包括危害動植物的健康、永久性地破壞生態系統以及對遊客的健康及享受自然野趣造成負面影響。

紅杉與國王峽谷（Sequoia & Kings Canyon）國家公園是污染最嚴重的公園，在能見度、健康和自然方面都存在嚴重的問題。

加州所有的公園都面臨野火、乾旱和外來入侵物種等氣候變遷所造成的威脅。該州各地的工業污染源，包括石油與天然氣、農業生產與車輛，都是造成能見度低和空氣污濁的原因。

以下是被NPCA列為空污最嚴重的十大國家公園：

1. 加州紅杉與國王峽谷國家公園

2. 加州約書亞樹國家公園

3. 加州莫哈韋（Mojave）國家保護區

4. 加州優勝美地國家公園

加州優勝美地國家公園。Photo by Mick Haupt on Unspla...
加州優勝美地國家公園。Photo by Mick Haupt on Unsplash

5. 新墨西哥州卡爾斯巴德洞窟（Carlsbad Caverns）國家公園

6. 加州死亡谷（Death Valley）國家公園

7. 印第安納州沙丘（Dunes）國家公園

8. 德州瓜達洛普山（Guadalupe Mountains）國家公園

9. 科羅拉多州洛磯山（Rocky Mountain）國家公園

10. 新墨西哥州白沙（White Sands）國家公園

加州 新墨西哥州 氣候變遷

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