牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

示意圖。Image by postcardtrip from Pixabay

郵輪就像座小型城市，雖然要摸熟水上樂園、紋身店、複式餐廳等眾多設施相對容易；但還有些位於旅客甲板之下的設施，卻籠罩著一層神秘面紗。紐約時報 （New York Time）報導稱，旅客可能不知道有關郵輪的這三件事：

1. 郵輪有太平間…

每年搭乘郵輪的旅客有數百萬，船上發生死亡事件並不罕見，因此多數郵輪都須配置太平間與運屍袋，以備不時之需。

郵輪的太平間通常位於最底層甲板的一個小型不鏽鋼冷藏室，根據郵輪大小，可容納2至10具遺體。當有旅客或船員身故，工作人員會通知岸上相關單位；醫療小組驗屍後，便將遺體安放太平間保存，直到安排好運送事宜為止。多數情況下，遺體會在下個停靠港口被運走，有時也會留在船上直到航程結束。

2. 郵輪還有牢房…

郵輪上沒有警察，但多數郵輪都設有被稱為「禁閉室」的小型牢房，如果船上的保全人員認定某些不守規矩旅客違反了郵輪公司的行為規範，就會將他們送進牢房。

禁閉室通常是間只有一張床與衛浴的簡陋艙房，不像傳統牢房那樣有著鐵欄桿，僅用於留置犯有嚴重罪行（例如襲擊或持有非法藥物）的旅客。酒醉與鬧事者或許會遭「軟禁」，代表在沒有保全護送下不能離開自己的艙房。

依情節的嚴重性，多數被關禁閉的旅客會一直待在那裡，直到被移交給執法人員。

3. 許多郵輪沒有第13層甲板

西方文化普遍迷信13是不吉利的數字，因此許多郵輪都沒有第13層。設有第13層甲板的郵輪，也會將它用作公共區域，而非客艙。

有些郵輪，像皇家 加勒比（Royal Caribbean）的量子號（Quantum）系列，便設有第13層甲板，因為這些船主要用於亞洲市場，而亞洲人不認為13不吉利。地中海郵輪（MSC）也有第13層甲板，但沒有第17層，因為該公司創辦人是義大利 人，而17在義大利被視為不吉利。

郵輪公司還有其他諸多迷信，例如任命教母為新船祈福，確保旅客與船員平安。新船舉行命名下水儀式時，會將香檳砸向船體，以求好運；一般認為，如果酒瓶未砸破，對船隻不吉利。如今，郵輪公司都使用機械設備，確保不會發生這種情況。